Piemontese capolista PD del collegio uninominale Manfredonia e Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/08/2022 – “Siamo orgogliosi per la decisione assunta dalla direzione nazionale del Partito Democratico e dal segretario Enrico Letta di candidare per le imminenti elezioni politiche Raffaele Piemontese capolista del collegio plurinominale Foggia-BAT nonché nel collegio uninominale Gargano, Cerignola e Manfredonia.

È questo un riconoscimento del lavoro svolto dalla Federazione di Foggia in Capitanata di cui il vicepresidente della Giunta Regionale è la punta più avanzata di una rete di sindaci e giovani amministratori, come il largo consenso popolare da lui ricevuto nelle ultime elezioni regionali conferma”. Così Lia Azzarone, segretario provinciale del PD all’indomani dell’ufficializzazione delle liste del Partito Democratico. “La nostra soddisfazione – aggiunge Azzarone – è completata dalla candidatura che il PD schiera nel collegio uninominale Foggia, con Valentina Lucianetti, avvocato del Foro di Foggia, già presidente del PD provinciale, professionista da sempre impegnato nella lotta alla criminalità e sui temi dell’etica pubblica”.

“Non da meno – sottolinea Lia Azzarone – la scelta di schierare Teresa Cicolella nel collegio uninominale per il Senato della Repubblica, una donna di grande tenacia come dimostra il lavoro che sta svolgendo come Assessore nel Comune di Cerignola per il riscatto di una terra difficile ed importante per le nostre comunità, una determinazione la sua già suggellata dal voto delle ultime regionali, competizione in cui è risultata la prima dei non eletti”. “Queste nostre proposte riflettono quella che è la nostra quotidiana azione politica che, con la fierezza di sempre, continueremo a portare avanti per la crescita del nostro territorio, e rispecchiano appieno il processo di rinnovamento intrapreso da Enrico Letta”.

“Un sincero ringraziamento – conclude la Segretaria del Pd – rivolgiamo a Michele Bordo, per l’impagabile impegno profuso in questi anni per la provincia di Foggia e la coerente azione portata avanti con spirito identitario nel Parlamento. Il suo è stato ed è un esempio lucidissimo di dedizione alla Puglia e alla Capitanata nel segno riformista e progressista che spinge il nostro cammino”.