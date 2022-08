Serie B: Grande attesa per Bari-Palermo. Previsti oltre 20 mila spettatori al nuovo San Nicola

(mediagol.it) Manfredonia 18 Agosto 2022.

A 1554 giorni dall’ultima gara in Serie B dei “galletti” ( Bari – Carpi 2-0 del 18 maggio 2018), l’impianto della compagine pugliese si colora a festa. Giochi di luce a ritmo di musica e 268 fari a led: è la cornice che accoglierà venerdì sera il Bari al San Nicola per la sfida contro il Palermo nella serata del ritorno nello stadio di casa nel torneo cadetto.

In vista della sfida casalinga contro il Palermo, è previsto il pubblico delle grandi occasioni. L’ultimo aggiornamento sul numero di tagliandi venduti per la sfida casalinga contro la formazione rosanero guidata da Eugenio Corini è di circa 11mila i biglietti venduti (compresi i quasi 7mila abbonati). Sarà complicato superare quota 25.000 spettatori, dato dell’ultimo incrocio tra le due squadre in Serie C in occasione della festa promozione, ma la certezza è che al San Nicola sarà notte di stelle(mediagol.it)