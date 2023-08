“A Cerignola la mancanza di sicurezza è da sempre un tema delicatissimo. Una vera e propria emergenza. Inutile nasconderlo. In queste settimane estive, però, il senso di paura dei cittadini è aumentato. Soprattutto nelle ore notturne, quando le strade sono praticamente vuote e la scarsità di “presidio” della città si avverte in modo più netto”.

Lo scrive il consigliere comunale di Cerignola Rino Pezzano.

Sono diverse le denunce riguardanti episodi di elevata pericolosità, scrive in una nota. Come diversi sono gli appelli che i cittadini rivolgono alle istituzioni affinché intervengano per aumentare tanto la sicurezza “reale” quanto quella “percepita. “È una richiesta legittima e fondata, che tutti – ciascuno per la propria quota di responsabilità – abbiamo il dovere di ascoltare. E a cui tutti dobbiamo fornire una risposta”

“Su questo fronte chiunque abbia responsabilità istituzionali – ad ogni livello – non può voltare la testa dall’altra parte. Né minimizzare un problema potenzialmente esplosivo”.

“È importantissimo che i cittadini reagiscano, senza cedere alla rassegnazione, e che le Forze dell’Ordine facciano di più, aumentando il controllo del territorio. La paura è infatti innanzitutto la conseguenza di un senso di abbandono. Mentre oggi più che mai è decisivo rovesciare radicalmente questa percezione, con un mix di azioni che tengano insieme la prevenzione sociale e la repressione. Due facce della stessa medaglia in una logica di sistema”.

Cerignola – ed è fondamentale portare questa istanza all’attenzione del Prefetto di Foggia – avverte l’urgenza di un aumento degli agenti delle Forze dell’Ordine ai quali affidare le attività di pattugliamento delle vie cittadine, in particolare nelle ore serali e notturne. Allo stesso modo è urgente che vi sia una loro più rapida risposta alle segnalazioni che arrivano dai cittadini.

Accanto a questo, come detto, vanno inoltre finanziate le straordinarie attività svolte dalle nostre Parrocchie e messi in campo progetti seri in termini di “educativa di strada”,

attraverso i quali creare “presidi sociali di quartiere” rivolti in primo luogo ai nostri ragazzi. Perché è su questo terreno che occorre fare “rete” nel combattere una cruciale battaglia per far vivere concretamente i valori e la cultura della legalità.

“Il grido di dolore della nostra comunità non può cadere nel vuoto. I timori dei cittadini non possono essere ignorati dalle istituzioni alle quali è assegnato il compito di garantire la nostra sicurezza. Bisogna rimboccarsi le maniche ed agire. Subito. Insieme. Quello alla sicurezza è un diritto, la cui affermazione rappresenta una sfida che Cerignola non può rinunciare ad affrontare e vincere”, conclude la nota.