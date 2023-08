Comitato Vola Gino Lisa contro il TG Norba: “Numeri da circo”

FOGGIA – Non possiamo in alcun modo sorvolare sull’ennesimo attacco della Redazione del TG Norba al nostro aeroporto. Questa volta si danno e fanno addirittura numeri da circo con una leggerezza e imprecisione inaccettabile.

Il nostro scalo non ha una media giornaliera di 20 passeggeri.

Oltretutto un dato che andrebbe anche adeguato agli effettivi giorni in cui si vola da e per l’aeroporto di Foggia. Nei primi sette mesi, volendo fare lo stesso ragionamento, il dato sarebbe pari a circa 125 passeggeri al giorno, per arrivare poi ad un dato piu specifico, quello estivo di luglio, dove la media salirebbe a circa 200 passeggeri al giorno.

Insomma numeri totalmente differenti rispetto al servizio e che danno ben altra lettura del successo della sola compagnia aerea Lumiwings e del nostro piccolo aeroporto.

Invitiamo, pertanto, la Redazione del Tg Norba a rettificare quanto riportato in maniera errata e a spiegarci, volendo, per quale motivo costantemente e gratuitamente si attacca lo scalo dauno (questo a partire da settembre 2022) offrendo al pubblico televisivo così solo una costante critica dell’investimento di Aeroporti di Puglia Spa sullo scalo di Capitanata.

“Cui prodest ?”

Bene ha fatto l’altro comitato che per primo ha segnalato il grave errore del servizio andato in onda il 17 agosto. Segnalazione che ci è giunta, per correttezza, contestualmente anche dai nostri soci più attenti. Chiaramente non possiamo che unirci al disappunto generale di queste ore confidando che seguano anche ulteriori e più importanti voci critiche su tale operato della redazione barese.

Riportiamo in calce le parole del servizio oggetto del comunicato: “Sono disponibili anche i numeri relativi all’aeroporto di Foggia dove a luglio hanno volato 6200 passeggeri. Nei primi 7 mesi dell’anno il Gino Lisa ha registrato 26.480 viaggiatori. Bassa la media. 20 passeggeri al giorno. Dati che certo non fanno ben sperare per il futuro dello scalo dauno”.

Lo riporta il Presidente Comitato Vola Gino Lisa Maurizio Antonio Gargiulo.