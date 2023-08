Commercianti di Corso Matino a Mattinata: “Sindaco e politici, abbiate il coraggio di rispondere alle nostre richieste”

(nota stampa). Dopo l’euforia e la spensieratezza (non per tutti!!!) che i giorni del ferragosto hanno lasciato, eccoci qui a fare i conti con la realtà. Che purtroppo non vede sorridere alla categoria dei commercianti e ai cittadini.

Ma andiamo per ordine: come sta accadendo?

È giusto fare una breve cronistoria circa fatti avvenuti. In data 25 (o 26?) luglio una delegazione di commercianti ha chiesto all’Amministrazione Comunale un incontro per porre alla loro attenzione la situazione e le criticità scaturite in seguito alla decisione di chiudere il tratto di corso Matino h24 da via Cesare Battisti a Piazza Milite Ignoto e sull’impostazione delle altre aree dove vige la zona a traffico limitato.

Quali sono i problemi da noi riscontrati? Un calo del fatturato, sicuramente non imputabile soltanto alla chiusura al traffico della via principale, una scarsa visibilità legata all’impossibilità di conoscere quali siano gli esercizi commerciali ubicati lungo Corso Matino, e una gestione del carico e scarico alquanto discutile.

L’incontro, avvenuto in data 3 agosto con toni pacifici ed un profilo assolutamente collaborativo, ci ha visto richiedere all’Amministrazione una rimodulazione degli orari nella zona h24 a causa di uno stato definito “emergenziale”.

Potrebbe sembrare questa un’esagerazione, eppure i dati non sembrano smentire questo status. Si intravedeva anche una possibilità da parte degli amministratori di rivedere gli orari di chiusura per consentire l’attraversamento della zona in oggetto con modalità da definire.

Tanto tuonò che piovve? Assolutamente. Dopo quasi due settimane di paziente attesa, non conosciamo quale siano le decisioni dell’Amministrazione in merito alla nostra proposta. Il fatto ci lascia abbastanza perplessi e pare prevalga la tattica del prendere tempo e tergiversare su una situazione che rosea non è affatto.

Che sia chiaro: nessuno dei commercianti, come dei cittadini, è contrario ad una chiusura di corso Matino nelle ore pomeridiane. Anzi, siamo convinti che sia una misura giustissima ed equa perché consapevoli delle dinamiche legate alla sicurezza dei pedoni, delle persone fragili e delle famiglie.

Ebbene, che sarà di noi? Lo scopriremo solo vivendo, così recitava un celebre brano di Lucio Battisti. Ma, è noto, come chi di aspettativa vive disperato muore.

Noi non ci stiamo. La nostra voce è un grido di aiuto rivolto a chi dovrebbe TUTELARE le attività commerciali, GARANTIRE un libero commercio e DIFENDERE quelle attività produttive che sono anima e cuore pulsante del Paese. Siamo stanchi di attendere un riscontro, dei tatticismi che probabilmente stanno creando dissidi in una maggioranza che tanto solida non sembra più, degli atteggiamenti di inerzia di chi dovrebbe ascoltare il malcontento dilagante crescente nella nostra comunità.

Sindaco, membri della giunta comunale, consiglieri tutti: quando la paura bussa alla porta si deve avere il CORAGGIO di aprire, di ASCOLTARE, di TORNARE INDIETRO su una decisione che sta affannando fortemente chi vorrebbe semplicemente svolgere la propria attività senza patemi d’animo e dubbi esistenziali sul futuro delle nostre aziende.

Non facciamo del tatticismo della politica la nostra arma ma chiediamo a gran voce, TUTTI NOI COMMERCIANTI, di avere il coraggio di rispondere alle nostre richieste mettendoci la faccia. Per i nostri figli, per il futuro, per il benessere della nostra amata Mattinata.

I COMMERCIANTI DI CORSO MATINO