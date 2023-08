Cosimo del Santo Michele, amico fidato del Re Manfredi – 17^ puntata

Era una serata silenziosa e misteriosa a Manfredonia, e le strade erano illuminate solo dalle fiaccole che bruciavano fiocamente. Cosimo del Santo Michele, figlio di Edor Grinoza, amico fidato del Re Manfredi, era incuriosito dalla comunità di monaci che si era accampata appena fuori dalla città. Sembravano essere gente mansueta e pacifica, ma qualcosa nell’aria faceva sospettare che nascondessero un segreto.

Una sera, mentre tutti dormivano, Cosimo con la scusa di andare all’accampamento a trovare suo padre Edor Grinoza per una cosa urgente notò qualcosa di insolito. Alle due del mattino in punto, l’accampamento dei monaci si animò di una luce fioca, e lui decise di avvicinarsi per scoprire cosa stava accadendo. Scoprì che i monaci, apparentemente fuori forma e panciuti, indossavano indumenti particolari sotto il saio che alteravano la loro forma, tutto ciò per fuorviare gli sguardi indiscreti.

Sorprendentemente, i monaci svelarono il loro segreto notturno: si alzavano di nascosto per esercitarsi in arti marziali e nella lotta con spade e archi. Quelli che al mattino sembravano essere semplici monaci si trasformavano in maestri di armi forti e robusti, pronti a difendere con abilità il loro territorio.

Cosimo fu sbalordito dalla scoperta e capì che quella comunità nascondeva molto di più di quanto apparisse. Avevano scelto quella particolare strategia per proteggere se stessi e il loro ordine, confondendo chiunque osasse mettere in dubbio la loro autentica natura.

Nonostante il segreto, il giovane Cosimo rimase affascinato dalla maestria e dalla disciplina dei monaci. Decise di rispettare il loro mistero e continuò a osservarli con ammirazione da lontano. Ogni notte, mentre la città dormiva, i monaci si esercitavano nell’arte della guerra, pronti a difendere ciò che era loro con coraggio e destrezza.

Cosimo si rese conto che anche dietro l’apparenza più pacifica può nascondersi una forza inarrestabile e che la saggezza consiste nell’essere discreti e riservati, rispettando i segreti di chi sa proteggerli con maestria.

I monaci di Manfredonia si radunarono nella vasta piazza dell’accampamento, illuminata da un’atmosfera misteriosa. L’aria era carica di tensione e anticipazione, mentre il piccolo Cosimo osservava da un angolo nascosto, affascinato da ciò che stava per accadere.

Con il rintocco di una campana, l’esercitazione ebbe inizio. I monaci si muovevano con grazia e determinazione, seguendo i comandi di un anziano maestro, il servitore sordo muto di Edor Grinoza .Vestiti con i loro saio scuri e gli indumenti nascosti sotto, sembravano persone comuni, ma quando iniziarono i movimenti delle arti marziali, diventarono guerrieri agili e potenti.

Saltavano e si libravano nell’aria con leggerezza, dimostrando una maestria nella lotta con spade e archi. Le loro movenze erano fluide e perfettamente sincronizzate, come se fossero un tutt’uno con l’arte marziale che praticavano.

Cosimo rimase estasiato dallo spettacolo, ammirando la disciplina e l’abilità di quei monaci. La scena sembrava un’armoniosa danza di forza e destrezza, con i monaci che si muovevano come se fossero stati guidati da una forza invisibile.

Man mano che l’esercitazione proseguiva, Cosimo notò che i monaci non solo dimostravano un’abilità straordinaria nella lotta, ma anche una profonda concentrazione mentale. I loro sguardi erano concentrati e focalizzati, come se fossero in uno stato di meditazione mentre si muovevano con grazia e potenza.

Il ragazzo si sentì ispirato dalla loro determinazione e dalla dedizione con cui si impegnavano nell’allenamento. Capì che l’esercitazione notturna era un momento speciale e segreto, dove i monaci si connettevano con le antiche tradizioni guerriere e riscoprivano il legame con i loro antenati.

Quella notte, la piazza dell’accampamento si trasformò in un’arena di valore e coraggio. I monaci danzarono con le loro spade sibilanti nell’aria, dimostrando un’arte marziale che sembrava provenire da un altro mondo. Ogni movimento era preciso e deciso, e nulla poteva fermare la loro determinazione.

Cosimo si rese conto che aveva assistito a qualcosa di unico e straordinario, un segreto prezioso custodito da quei monaci. Quell’esercitazione notturna rappresentava la loro eredità di guerrieri e maestri di armi, il loro legame con le antiche tradizioni e il loro impegno a proteggere ciò che amavano.

Con il cuore gonfio di ammirazione, Cosimo si allontanò silenziosamente dalla piazza, portando con sé il ricordo indelebile di quell’esperienza magica. Aveva imparato una lezione preziosa: l’apparenza può ingannare, ma la vera forza risiede nel cuore e nell’anima di chi si impegna con passione e dedizione verso ciò che ama. Come quei monaci, Cosimo sapeva che la via del guerriero e del maestro di armi richiedeva impegno, disciplina e un legame profondo con le proprie radici.

La mattina seguente, mentre il sole sorgeva nell’orizzonte, Cosimo si svegliò con la mente ancora piena delle immagini dell’esercitazione notturna dei monaci. Si sentiva eccitato e curioso di scoprire di più su quella pratica segreta e sulla figura enigmatica del servitore sordo muto di suo padre, ora rivelato come gran maestro.

Camminando nei pressi del campo degli allenamenti, Cosimo vide suo padre Edor che lo attendeva sotto l’ombra di un grande albero. Con il cuore in gola, si avvicinò timidamente.

“Buongiorno, padre,” disse Cosimo con rispetto. Edor lo guardò con un sorriso affettuoso. “Buongiorno, mio caro. Ho visto che eri presente alla nostra esercitazione notturna ieri sera.”

Cosimo abbassò lo sguardo, sentendosi colto in fragrante. “Sì, padre. Volevo solo vedere cosa stavate facendo.”

Edor annuì comprensivo. “Capisco la tua curiosità, Cosimo. Quello che hai visto è una parte importante della nostra tradizione. Quell’esercitazione notturna è un momento di unione tra noi monaci e il nostro passato guerriero. È un modo per connetterci con il nostro Karma, con la forza interiore che ci guida.”

Cosimo ascoltava attentamente, cercando di comprendere il significato delle parole di suo padre. “Ma chi era quell’uomo con il saio, padre? Ho visto che comandava l’esercitazione.”

Edor sorrise di nuovo. “Quell’uomo è il gran maestro, il custode delle nostre antiche tradizioni e delle arti marziali. È il tramite tra il passato e il presente, colui che guida i monaci nella loro crescita spirituale e fisica.”

Cosimo annuì, iniziando a capire meglio. “E tu, padre? Partecipi anche tu a quegli allenamenti?”

Edor scosse la testa con un sorriso leggero. “No, figlio mio. Non faccio parte dei monaci guerrieri. Il mio ruolo è diverso, ma è grazie a loro che possiamo preservare la nostra eredità e proteggere ciò che amiamo.”

Cosimo sentì un senso di ammirazione per suo padre e per i monaci. “Grazie per avermi spiegato tutto questo, padre. Mi sento fortunato ad aver visto quell’esercitazione.”

Edor pose una mano sulla spalla di suo figlio. “Sei ancora giovane, Cosimo, ma hai dimostrato una profonda curiosità e un rispetto per le nostre tradizioni. Ricorda che la forza di un guerriero non risiede solo nella sua abilità fisica, ma anche nella sua determinazione e nel suo legame con la sua eredità.”

Cosimo annuì con gratitudine, sentendo di aver imparato una lezione importante. Mentre si allontanava da suo padre, guardò in alto al sole che salutava un nuovo giorno. Aveva un nuovo spirito di determinazione, sapendo che il suo cammino verso la crescita e la saggezza era appena iniziato.

Mirocelisoon, figura enigmatica e dal passato misterioso, era il nome del servitore di Edor Grinoza, il Gran Maestro dei monaci che celava la sua vera natura sotto un velo di sordomutismo. Nelle pieghe del regno,fra i corpi scolpiti dalle ombre, egli operava nell’oscurità, ascoltando i sussurri segreti dei potenti che tramavano nell’ombra contro il bene comune.

Le rughe del tempo segnavano il suo volto scuro, testimoniando i sessant’anni di una vita trascorsa a osservare il mondo dall’ombra di chiunque fosse. La sua carnagione moresca raccontava di terre lontane e avventure passate, di paesaggi sconosciuti e misteri sepolti nel suo cuore.

Fu in tempi turbolenti che i destini di Mirocelisoon e Edor s’intrecciarono. Mentre il mondo era stretto nella morsa della discordia, Edor cercava la quiete in mezzo alla tempesta. Fu proprio in quei giorni che i loro destini si incrociarono, dando vita a un legame profondo, simile a quello tra padre e figlio.

Mirocelisoon, monaco dal cuore nobile e mente profonda, abbracciava gli ideali di Socrate, antico filosofo della Grecia lontana. Nelle sue parole e nei suoi insegnamenti, scolpiva un cammino di virtù e saggezza, cercando di illuminare le menti nubilate dal potere e dall’avidità. Le sue riflessioni si trasformavano in guida per Edor, un faro nell’oscurità che lo circondava.

Ma il suo ruolo di servitore celava molto più di quanto si potesse immaginare. Mirocelisoon operava nell’ombra, raccogliendo segreti e rivelazioni, proteggendo Edor e la sua causa. Conosceva i pericoli e le macchinazioni nascoste dietro i volti sorridenti dei potenti, e combatteva la loro malvagità con la forza della verità.

Così, nella quiete dell’abbazia, fra canti sacri e cori di monaci, Mirocelisoon agiva come sentinella dell’etica e della giustizia. La sua presenza era come un filo invisibile che legava tutti i cuori generosi, pronti a combattere per la giusta causa. E mentre le ombre della cospirazione si allungavano, il servitore silenzioso si ergeva, pronto a difendere l’innocenza e la rettitudine con l’anima di un guerriero e la mente di un filosofo.