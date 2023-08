Manfredonia – “Che si fa (e si dice) pur di apparire e continuare nel proprio show mediatico. E’ il caso della 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 che non riesce più a distaccarsi dall’interpretazione del personaggio burbero e controcorrente. La paladina degli interessi del popolo è sempre pronta ad iniziare le sue battaglie ideologiche andando contro tutto e tutti, peccato però che le bugie non le sappia raccontare bene. “𝐆𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨”, 𝐬𝐢 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞. Oltre all’incomprensibile presa di posizione contraria all’Agenzia per la Casa (in Aula ha votato favorevolmente), ha etichettato come “sembra più una strategia elettorale che una manifestazione di volontà concreta a risolvere le problematiche” 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐞𝐝 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢. 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐮̀. 𝐍𝐞𝐥 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐜’𝐞̀ 𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐯𝐨𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐚 (𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝟓𝟒𝟐𝟕), 𝐬𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞. Noi le risposte ai cittadini le stiamo dando, eccome.

Bene, ricordate la 𝐬𝐞𝐝𝐮𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟖 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐚.𝐬. 𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑? 𝐋𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐟𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐯𝐚 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐮𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞: “Prima ho sentito l’Assessore che rimandava la palla agli uffici perchè fa sempre comodo quando le cose non vanno bene, se vanno bene, invece, è merito dell’Amministrazione. In pratica bisogna dar conto dei provvedimenti che arrivano dagli uffici e quando questi arrivano dagli uffici. In pratica, però, questa mattina mi sono interfacciata con gli uffici di Ragioneria, per la precisione, per chiedere informazioni su un mandato di pagamento. Gli uffici mi hanno espressamente risposto che era stato loro detto che di questo dovevo chiedere al sindaco e all’assessore Lauriola. Di conseguenza qui non si tratta più di problematiche degli uffici, ma dall’input politico che arriva dal sindaco e dall’assessore agli uffici“.

𝐀𝐟𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢, 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞. “𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐀𝐧𝐜𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞. 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨, 𝐥𝐞 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐯𝐚 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐚𝐦𝐨”, 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐚 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚.

𝐀𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢. 𝐂𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐧𝐜𝐢 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 (𝐝𝐚𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 € 𝟏𝟐.𝟗𝟐𝟏,𝟓𝟒, 𝐬𝐚𝐥𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 € 𝟐𝟓.𝟖𝟒𝟑,𝟎𝟖)? 𝐒𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐯𝐚 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐜𝐢 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚, 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 “𝐂𝐎𝐍 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨” 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨.

Consigliera Valente la smetta di tirare per la giacchetta il Prefetto e di gettare inutilmente ombre su questa Amministrazione. Piuttosto, si ricordi che lei ha 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚, 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐠𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐨𝐬𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞, 𝟐𝟗 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟒𝟓. Come risarcimento ai cittadini a cui tanto tiene, perché non rinuncia all’indennità di consigliera e restituisce gli emolumenti introitati dal 2010 al 2018? Contribuirebbe anche lei al risanamento del Bilancio attualmente in fase di riequilibrio da parte della Corte dei Conti.