Foggia, omicidio Di Rienzo: fissato il processo per il minorenne indagato

FOGGIA – Il pubblico ministero Rosario Plotino del Tribunale per i minorenni di Bari chiede il processo immediato fissato il 5 ottobre; intanto dopo il giudice per le indagini preliminari anche il Tribunale della libertà rigetta la richiesta difensiva di rimessione in libertà del ragazzo foggiano arrestato il 13 luglio e collocato in comunità perché accusato di concorso in porto illegale di una pistola e favoreggiamento: è sospettato di aver contribuito ad aiutare il coetaneo a far sparire l’arma con cui il pomeriggio del 27 novembre 2022 uccise in città Nicola Di Rienzo.

Il difensore, l’avv. Ettore Censano, insiste per accelerare i tempi per fissare l’udienza per la trascrizione dell’intercettazione ambientale che accusa l’indagato, il quale però nega di aver mai pronunciato la frase incriminata sul fatto d’aver ricevuto anche lui la pistola usata per l’omicidio e di aver contribuito a buttarla in un tombino subito dopo il delitto. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.