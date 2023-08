I provider di giochi online hanno un problema che si chiama multi-accounting

Il gioco online nasce in primo luogo per intrattenere: tuttavia, il denaro che si muove dietro le piattaforme di gambling porta spesso a dimenticare questo semplice assunto. Da qui, è facile spiegarsi le ragioni per cui molti utenti, più o meno clamorosamente, decidano di sfruttare qualche trucco per danneggiare la casa da gioco e gli altri giocatori, cercando così di accaparrarsi un controllo più completo dei tavoli da gioco. Tra le strategie più scorrette e problematiche per le poker room, si distingue senza dubbio il multi-accounting.

Che cosa è il multi-accounting?

Per capire che cosa è il multi accounting, basta una prima infarinatura di inglese e di terminologia informatica. In pratica, il multi accounting consiste nell’apertura di molteplici account, o profili, sulla stessa poker room online. I più fini conoscitori del mondo del gambling online hanno forse già intuito la doppia insidia. Da un lato, il multi accounting mira infatti a colpire la casa da gioco, che rilascia più volte allo stesso giocatore le sue promozioni, come il bonus di benvenuto che si può trovare sui nuovi casino bonus senza deposito . La scorrettezza è evidente ma, paradossalmente, questa è la conseguenza più spesso accettata anche dagli utenti che non commettono questa truffa. L’idea di dover battere il casinò è in qualche modo metabolizzata da tutti i giocatori, sia da quelli che truffano la casa da gioco, sia da quelli che assistono a certe pratiche e tacciono.

Tuttavia, spesso il multi accounting nasce anche per truffare altri giocatori seduti allo stesso tavolo virtuale. Il poker, com’è noto, non è puro azzardo, ma deve la sua grandezza anche all’alto livello di impegno richiesto per decifrare il comportamento degli avversari, e da lì intuire il valore della mano in loro possesso. Ora, immaginando un tavolo di poker online con denaro reale, se più mani sono controllate in realtà dallo stesso giocatore, è chiaro che a questi tocca un vantaggio non indifferente. In primo luogo, il truffatore può scegliere la mano migliore su cui puntare tra quelle dei suoi account. Inoltre, può controllare buona parte della partita, facendo giocare i suoi altri account a favore della propria mano migliore e tirandosi dietro gli avversari ignari, che hanno dunque più possibilità di perdere il proprio denaro.

Come contrastare il multi accounting

La lotta al multi accounting unisce i giocatori desiderosi di dedicarsi al poker online nella sua forma più genuina. Di certo, gli utenti che si rendono conto di attività sospette e strane collusioni tra giocatori seduti allo stesso tavolo virtuale sono invitati a denunciare alla poker room qualsiasi irregolarità. Dall’altra parte, spetta agli stessi provider cercare di intervenire tempestivamente, così come bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di multi accounting.

In linea di massima, i controlli effettuati dalle case da gioco in sede di registrazione dei nuovi utenti sono oggi più precisi ed efficaci. La richiesta del documento di identità non si lega soltanto ai principi del gioco responsabile, che prevedono il divieto di gioco per i minorenni. Questo controllo permette anche di essere certi che un solo account per piattaforma sia associato al singolo giocatore. Il tentativo di giocare con altri profili fittizi, magari furbescamente associati a membri della propria famiglia, è oggi contrastato con vari mezzi dai casinò.

Si è venuta così a creare una specie di corsa all’innovazione, tra truffatori e case da gioco. I provider hanno in primo luogo usato l’indirizzo IP per riconoscere i singoli utenti e dunque smascherare gli account fasulli. I truffatori hanno poi cercato nuovi strumenti e reti per mascherare il proprio indirizzo IP, insistendo sulla stessa truffa. La risposta dei casinò è stata quella di aggiornarsi per contrastare le nuove strategie di multi accounting. Tuttavia, malgrado le precauzioni prese, alcuni celebri casi di multi accounting si sono verificati anche in importanti competizioni, attirando l’attenzione del pubblico più ampio.

I più celebri casi di multi accounting

Il multi accounting è una strategia usata da alcuni truffatori per dominare sul tavolo verde da poker online, a danno della casa da gioco e degli altri giocatori. Ovviamente, in questo modo viene meno il principio per cui il poker e il gambling in generale debbano in primo luogo intrattenere in maniera genuina i diversi giocatori. Purtroppo, alcuni giocatori hanno sfruttato in maniera tanto importante la strategia del multi accounting, da guadagnarsi una cattiva fama. Il problema per i provider è dunque emerso ai suoi massimi livelli, al punto che è riuscito a toccare anche alcune delle competizioni online più in vista.

Alcuni pokeristi online hanno commentato con dispiacere la propria esperienza di multi accounting. Questo è il caso di uno dei giocatori più in vista, Ali Imsirovic, che di recente ha svelato con rammarico di aver portato avanti questa pratica insieme al ghosting e all’uso di software specifici per l’assistenza al poker in tempo reale. Questi comportamenti hanno ovviamente comportato il suo allontanamento da alcune poker room, e a poco sono valse le sue scuse.

Di certo, un caso di multi accounter recidivo è quello di Josh Fields, che ha colto le potenzialità truffaldine di questa pratica sin dai primi anni di esistenza del poker online. Fields ha praticato così tanto questa strategia, da essere ormai bandito da qualsiasi poker room online, nonché da diversi eventi LIVE. Il caso più emblematico, tuttavia, resta quello di Mark Teltscher, protagonista di uno degli eventi di multi accounting più problematici nella storia del poker online. Teltscher ha infatti iscritto 5 account diversi al Main Event delle WCOOP 2008, arrivando anche a vincere con uno di essi, che in linea teorica era associato alla sorella del pokerista.