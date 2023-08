Infarto mentre era in servizio: muore barista dell’aeroporto di Bari

BARI – Lutto nell’aeroporto di Bari: nella serata di giovedì 17 agosto un barista 43enne, mentre era in servizio è stato colto da un malore ed è morto. A perdere la vita Roberto Rigante, di 43 anni, dipendente molto conosciuto di tutto l’aeroporto barese.

L’uomo si è sentito male poco prima che terminasse il suo turno di lavoro.

Mentre si trovava al bancone, Roberto si è accasciato sul pavimento: a nulla sono valsi gli interventi per rianimarlo da parte di due medici che in quel momento si trovavano al bar per una consumazione. Nemmeno con l'utilizzo del defibrillatore si è riusciti a rianimare il 43enne.