Manfredonia, festeggiamenti “Santa Maria Regina”: fuochi pirotecnici sulla spiaggia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il giorno 22 Agosto 2022 alle ore 08.00, alle ore 20:00 e dalle ore 20:45 alle ore 21:30 circa, ci sarà la deflagrazione di fuochi pirotecnici sull’area demaniale marittima – tratto di spiaggia libera – di “Siponto” (Lungomare del Sole) tra il “Lido Nettuno” e il “Lido Aurora” del Comune di Manfredonia, in occasione dei festeggiamenti di “Santa Maria Regina”.

Per tale ragione il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto Antonio Cilento, Capo del Circondario Marittimo di Manfredonia e Comandante del porto di Manfredonia ordina “ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, che nel giorno e negli orari di cui al rende noto, lo specchio acqueo antistante la zona di deflagrazione dei fuochi, per una distanza di 500 metri dalla costa, è interdetto alla balneazione, alla navigazione, al transito ed alla sosta di unità navali e comunque a qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare”.

Ordinanza