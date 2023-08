Roma, maxi blitz antidroga: arrestate 16 persone, anche un foggiano

FOGGIA – Nel corso di diversi blitz antidroga i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, d’intesa con la procura di Roma, 16 persone e sequestrato oltre 2,6 kg di sostanze stupefacenti – tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo – la maggior parte già suddivise in dosi.

I Carabinieri hanno anche sequestrato 13.500 euro, ritenuti provento di attività illecite.

Le operazioni si sono concentrate nelle zone del centro maggiormente frequentate durante la movida (Trastevere, Ostiense, Esquilino) e nelle note piazze di spaccio della periferia romana (Tufello, Don Bosco, Tor Bella Monaca, Tor Vergata).

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un 40enne romano che, fermato per un controllo in via Monte Crocco, è stato trovato in possesso di 63 g di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso di rinvenire e sequestrare 14 panetti di droga.

I Carabinieri hanno poi arrestato marito e moglie – lui 68enne originario della provincia di Foggia e lei 66enne romana – trovati in possesso di 130 g di cocaina e 930 euro in contanti, in via Emilio De Marchi, e due conviventi – entrambi 39enni romani – fermati in via di Settebagni a bordo di un’auto e trovati in possesso di 12 dosi di cocaina e 5 dosi di hashish.

Lo riporta Rainews.