Sequestrati 12 mila cosmetici e prodotti pericolosi per la salute a Barletta

BARLETTA – Capi di abbigliamento, giocattoli, accessori per cellulari, prodotti per la casa e per la cosmesi e materiale elettrico per un totale di oltre 12mila pezzi, sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Barletta.

I prodotti sarebbero potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

I controlli, eseguiti in diverse attività commerciali del territorio provinciale, infatti, hanno accertato l’assenza di informazioni sulla presenza di eventuali sostanze nocive, sulle precauzioni d’uso, sulla composizione dei materiali costitutivi e sulla loro descrizione in lingua italiana.

I responsabili delle attività commerciali controllate sono stati multati e segnalati alla Camera di commercio. Sono in corso accertamenti da parte dei finanziari su eventuali violazioni di natura fiscale. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.