Trovo antipatica la narrazione su “chi ce l’ha fatta”, tanto più se donne

Parlo tutto il giorno di gender gap. Trovo assolutamente odiose la dicotomia uomini vs donne già a partire dagli stereotipi, odiosi anche loro, “le donne non sanno guidare” “gli uomini hanno due neuroni”. Figuriamoci il resto. Non mi piacciono i luoghi comuni e nemmeno la retorica fiabesca.

È per questo, nessuno me ne voglia, che trovo antipatica la narrazione su “chi ce l’ha fatta”. Fuori moda e fuori contesto.

Soprattutto e a maggior ragione quando si parla di donne, da sempre discriminate già a partire nel semplice accesso agli studi. Perché è ancora così, non ce la raccontiamo sempre edulcorata, che non fa bene alla nostra intelligenza.

Ad esempio le ragazze che frequentano le materie Stem (science, technology, engineering, mathematics) nel mondo, sono il 14,5% di quelle che frequentano un corso universitario, dicono le statistiche e uno studio realizzato da Deloitte.

Con l’Italia sotto la media Ue. I pregiudizi sono legati strettamente alle donne: si ritiene che questo tipo di percorsi sia adatto di più agli uomini, ufficialmente perché si pensa che richieda un maggiore investimento di tempo e denaro e spesso in questo le donne partono svantaggiate, portandosi dietro anche il peccato originale di poter diventare madri.

Che non è più una cosa naturale e bella per chi la desidera (sarebbe poi anche interessante sfatare il mito della maternità che non è uguale per tutte e del famoso istinto materno che, ormai, avremmo dovuto capire essere molte volte un mito) ma diventa una zavorra se non hai una pletora di nonne disponibili o molti soldi per poterti permettere una baby sitter.

Ecco quindi che le ragazze si fanno due conti prima di immatricolarsi e, a meno di una fortissima motivazione, valutano in prospettiva, e la gran parte delle volte continuano a scegliere quelle facoltà nelle quali le donne sono da sempre relegate, per giunta convinte di voler essere esattamente dove sono.

E qui arriviamo alla motivazione ufficiosa, quella che non si può dire per non incorrere nelle ire buoniste di chi non vuole ammettere che si dà per scontato che le donne stiano meglio dove c’è la relazione e gli uomini dove c’è la ragione. Lo dicono i dati, non io o Michela Murgia.

Delle donne che si laureano nelle materie Stem infatti, solo il 23% ricopre ruoli adeguati agli studi effettuati, ma le troviamo come forza lavoro delle aziende tecnologiche spalmate tra il social networking e l’e-commerce. Pochissime poi in ruoli apicali anche perché, sempre secondo questa ricerca, circa il 50% delle dipendenti donne lascia l’azienda per cui lavora a metà della propria vita lavorativa pregiudicando di fatto la carriera e i suoi avanzamenti. Poi naturalmente ci sono le eccezioni e meno male.

Ma queste eccezioni in diversi casi si sono maschizzate di fatto confermando che si preferisce un atteggiamento di questo tipo ad uno squisitamente femminile che possa lasciar trapelare quello che le donne non dicono, che poi è bella eh, ma piena di quegli stereotipi che rovinano le donne.

Poi ci sono le eccezioni che non si sono maschizzate e mantengono la loro femminilità e quelle incontrano il favore più degli uomini, meno di alcune donne che non si sa per quali motivi immaginano quali mezzucci saranno stati usati. Come se le competenze, le skills hard e soft, siano degli optional. Eviterei la battuta su quelle hard che neanche Pierino la farebbe. Ho giocato d’anticipo, così ho evitato a qualcuno di farla.

Normalmente però le altre donne osservano con interesse le eccezioni, posto che ancora purtroppo le dobbiamo chiamare così. Le guardano perché cercano ispirazione, sostegno, incoraggiamento. Cercano sorellanza laddove la solidarietà sembri ormai troppo poco e poi la sua presunta assenza è diventata un cavallo di battaglia degli uomini e delle donne maschizzate.

Bisogna invece essere all’altezza di queste donne che osservano. Dar loro quello che cercano, non vetrine tanto scintillanti quanto vuote. Bisogna condividere seriamente e non solo con le proprie pari, cioè altre “donne che ce l’hanno fatta”. Bisogna davvero costruire reti e squadre che non facciano sentire le altre sempre come gregarie che arrancano.

Portatrici d’acqua che non taglieranno mai traguardi per prime. Bisogna evitare nella maniera più assoluta, lo ripeterò fino allo sfinimento, i cerchi magici, piccoli luoghi di potere in cui ce la si suona e ce la si canta, perché da circolo virtuoso a circolo vizioso il passo è breve.

Investiamo nell’informazione sulla formazione. Spieghiamo alle ragazze e ai ragazzi, inventiamo un Festival dedicato a loro, insieme.

Senza insegnare e promuovere le divisioni che a noi hanno fatto e fanno solo male, ma spingendo seriamente verso la comunione. Parliamo loro di studio, lavoro, vita senza usare termini bellici. Nemici, battaglie, guerra.

La lancio da qui l’idea, che se poi qualcuno o qualcuna se ne volesse indebitamente appropriare (hai visto mai) almeno avrei i testimoni, anzi chiamatemi che ne parliamo.

Ragioniamo su programmi di mentoring seri, efficaci. Con persone capaci e non solo autoriferite e autoreferenziali. Io non vorrei mai, ad esempio, come mentore una docente universitaria solo perché docente universitaria. O perché amica, collega, conoscente, compagna di burraco di chi decide. Una persona che non sappia riconoscere il valore delle cose fatte da altri. O da altre, peggio ancora. Ne faccio a meno, anzi se vuole le faccio io da mentore. Tipo su cose da non fare.

Evitiamo poi il linguaggio celebrativo che allontana chi legge o ascolta o guarda. Non sempre chi ce la fa è migliore di chi non ce la fa.

Se diciamo che una ce l’ha fatta sembra che stiamo suggellando il fallimento di chi non è riuscita, per qualunque motivo. E non ne abbiamo il diritto, perché non sappiamo nulla delle vite degli altri. Davvero crediamo che questi racconti possano ispirare? Se diciamo che il linguaggio è importante, cavolo, dimostriamolo allora, non basta citare bell hooks che per la cronaca voleva essere scritta con le minuscole. E se parliamo dell’Accademia della Crusca dobbiamo sapere che non gradisce scvhwa e asterischi e desinenze in -u. Il lingaggio conta? Bene.

Allora cominciamo a dire che non serve lodare, serve magari spiegare i percorsi. Cosa e come. Praticamente. Le sue strategie, le sue pianificazioni, il suo modo di organizzarsi. I suoi punti di forza, le sue debolezze. Le sue risorse e l’utilizzo che ne ha fatto. Questo serve. Non fare come le adolescenti che vanno in bagno insieme, mano nella mano.

Oppure lasciare andare deserte certe legittime call to action, dove su cento donne interpellate ne rispondono tre che sono persone vere e gentili mentre le altre novantasette manco leggono quello che rimane un omaggio vuoto e sembrano dire nei fatti “Le altre, mangino brioches”.

Il supporto, amiche, non è alle nostre amiche. È alle altre. A quelle che dobbiamo aiutare a farcela. A crederci e ad agire.

Diversamente sarà come quando mia nonna, ultraottantenne, leggeva i giornali rosa e guardava le principesse, i loro abiti vaporosi e i balli da favola perché solo quello poteva fare. Sognare. Un po’ pochino mi pare, se vogliamo un mondo migliore.

Simonetta Molinaro, 18 agosto 2023