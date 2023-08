Valente: “Il Sindaco Rotice e i tentativi di distrazione programmata”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Caro Sindaco, comprendo che non sa come distogliere l’attenzione dalla sporcizia che regna sovrana a Manfredonia, dal fetore di alcuni quartieri, da eventi estivi che a quanto pare destano l’interesse solo della sua compagine amministrativa e dei suoi familiari, dalla delusione per delibere che in due anni non hanno portato da nessuna parte, dallo scandalo dei presunti abusi edilizi presso il suo polder a Siponto, dall’incarico da 12.250 euro dei nostri soldi dato alla moglie di suo nipote, dal flop di un evento dedicato ai libri che pareva dover essere il nuovo premio Strega, dalla crisi politica conclamata in cui si trova la sua amministrazione, ma ancora una volta sono costretta a fronteggiare le sue dichiarazioni prive di fondamento finalizzate solo a sminuire il mio ruolo.

Affermare che facevo parte della precedente amministrazione è fuorviante e non rispettoso nei confronti dei cittadini che ho l’onore di rappresentare.

Mi preme chiarire che il mio ruolo era quello di una semplice impiegata con le funzioni di segretaria, senza alcun potere decisionale. Piuttosto, se c’è qualcuno che ha potere è lei, e purtroppo lo sta utilizzando in maniera poco efficace, lasciando la città in uno stato pessimo. Le sue dichiarazioni, in cui mi si associa allo scioglimento per mafia, sono infondate e inaccettabili ed utilizzare argomenti così gravi a fini politici è un atto di estrema cattiveria.

Inoltre, è deplorevole che lei parli delle quote all’ANCI come se fossero dirette a me personalmente.

L’associazione, di cui probabilmente ignora il fine, svolge un ruolo importante nel fornire assistenza tecnico-giuridica agli Enti Locali, compreso il nostro Comune. L’ANCI, di cui ho l’onore di far parte, opera grazie ai contributi associativi annuali forniti da ogni Ente in base alla sua popolazione. Tengo a precisare che il mio coinvolgimento presso l’ANCI avviene a titolo gratuito e le informazioni che acquisisco le condivido con gli assessori, i dirigenti del Comune e anche con lei, al di là di ogni divergenza politica, con l’obiettivo di contribuire al benessere della nostra città. Probabilmente, però, sarà stato troppo impegnato a farsi selfie che non si è nemmeno accorto delle segnalazioni che le ho inviato su whatsapp.

Continuerò a lottare per il bene comune, nonostante il suo deprecabile tentativo di mettermi a tacere, sprecando tempo in comunicati da cui si evince chiaramente la sua lontananza dalle reali esigenze della nostra città. In considerazione di quanto sopra, le chiedo di riflettere seriamente sulla sua posizione e di valutare l’opportunità di dimettersi per il bene di Manfredonia e dei suoi cittadini. Distinti saluti”. Lo riporta Maria Teresa Valente Capogruppo Consiliare CON Manfredonia.