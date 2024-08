Roma. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo di Manfredonia contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la sua condanna per commercio illegale di farmaci e sostanze farmacologicamente e biologicamente attive.

Il manfredoniano stato accusato di aver commerciato illegalmente farmaci e sostanze attive, trovati durante perquisizioni nel suo appartamento, palestra e auto.

Motivi del ricorso:

Primo motivo: Contestazione della configurabilità del reato, sostenendo che, secondo una precedente decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 105 del 2022), il reato richiedeva il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, il quale non era presente. Secondo e terzo motivo: L’uomo contestava la sussistenza del reato, sostenendo che non vi erano prove sufficienti di un’attività di commercio delle sostanze incriminate. Quarto motivo: Richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, in base alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.

Decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la condanna. Ha ritenuto infondate le argomentazioni del ricorrente, sia per quanto riguarda la configurabilità del reato, sia per la valutazione delle prove. In sintesi, la sentenza riafferma la responsabilità del manfredoniano per commercio illegale di farmaci, rigettando tutte le obiezioni presentate nel ricorso.