Roma. Sentenza di recente pubblicazione della Corte di Cassazione di Roma, relativa al caso di abuso edilizio e lottizzazione abusiva a Manfredonia, con conferma della linea giurisprudenziale in materia urbanistica. Il caso riguarda un gruppo di 6 imputati, coinvolti in una vicenda di lottizzazione abusiva su terreni agricoli, ricadenti in un’area protetta e soggetta a vincoli ambientali e archeologici.

La Corte di appello di Bari, con la sentenza del 1° luglio 2022, aveva già confermato la decisione del Tribunale di Foggia del 13 maggio 2019, dichiarando estinto il reato per prescrizione ma disponendo la confisca dei beni coinvolti.

Secondo quanto emerso dal processo, gli imputati sono stati accusati di aver realizzato una serie di manufatti abusivi su un terreno agricolo, in una zona sottoposta a diversi vincoli, tra cui quello archeologico e quello del Parco Nazionale del Gargano. In particolare, il terreno, di proprietà del Comune di Manfredonia e precedentemente del Consorzio per la bonifica della Capitanata, è stato suddiviso in 14 lotti, ciascuno dei quali è stato poi occupato da costruzioni abusive. Queste operazioni hanno trasformato l’area, originariamente destinata ad uso agricolo, in una sorta di agglomerato urbano illegale, alterando significativamente l’assetto del territorio.

La difesa degli imputati ha sostenuto che le costruzioni realizzate non costituissero una lottizzazione abusiva, ma singoli episodi di abuso edilizio, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere valutato separatamente. Gli avvocati hanno inoltre evidenziato che in altri procedimenti penali, relativi agli stessi manufatti, i fatti erano stati qualificati come abusi edilizi minori, commessi in tempi diversi e da soggetti distinti.

Le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dagli imputati, ritenendoli inammissibili e confermando la correttezza della sentenza d’appello. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte di appello fosse adeguatamente motivata, immune da vizi logici e priva di contraddizioni, ribadendo che la lottizzazione abusiva si era effettivamente configurata.

Uno dei punti chiave della decisione riguarda la natura stessa del reato di lottizzazione abusiva, che può realizzarsi anche solo in presenza di colpa, senza necessità di dolo specifico. La Cassazione ha inoltre sottolineato che il reato può essere commesso da una pluralità di soggetti, anche attraverso condotte diverse e non strettamente collegate tra loro. Questo aspetto è stato decisivo per respingere la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero agito individualmente, senza un progetto comune.

Il ruolo della confisca

Un altro elemento centrale della sentenza riguarda la conferma della confisca dei beni coinvolti, nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che la confisca può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, purché sia stata accertata la sussistenza del fatto in un contesto di pieno contraddittorio. Nel caso di Manfredonia, il reato di lottizzazione abusiva era già estinto per prescrizione, ma la confisca è stata confermata perché il fatto illecito era stato adeguatamente provato nei gradi di giudizio precedenti.