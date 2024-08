VIESTE (FOGGIA) – Anche quest’anno il Ferragosto non ha colto di sorpresa il Corpo di Polizia Locale di Vieste.

La Comandante Caterina Ciuffreda riferisce che con un progetto ad hoc è riuscita a garantire un servizio articolato su più turni, 24 ore su 24 mirato alla vigilanza sulle spiagge, sicurezza stradale e tutela della quiete pubblica.

Le novità introdotte negli ultimi anni, quali l’utilizzo degli Utv e delle Fat Bike continuano a dare ottimi risultati, in quanto in tal modo le pattuglie possono muoversi agevolmente.

La segnaletica indicante tutti i divieti più importanti in spiaggia è stata rafforzata in determinati punti, individuati con il prezioso ausilio del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing. Vincenzo Ragno.

A Ferragosto oltre alle strade, le spiagge sono state controllate anche di notte con il prezioso ausilio dei dipendenti della Impregico e dei volontari Gev e Pegaso, che come sempre coadiuvano il Comando Polizia Locale di Vieste in caso di necessità con uomini e mezzi.

“Importantissima è stata l’attività di prevenzione – spiega la Comandante della Polizia Locale – grazie anche alla collaborazione degli addetti all’assistenza bagnanti negli stabilimenti balneari. Anche il personale in ufficio, sempre grazie ad un progetto ha effettuato lavoro straordinario, ha garantito una risposta rapida alla collettività in caso di bisogno”.

Unitamente ai militari della Guardia di Finanza sono stati effettuati diversi controlli, con sequestro attrezzature da spiaggia a carico di due attività che occupavano arenile abusivamente.

Con il personale del Commissariato di Manfredonia sono stati controllati pubblici esercizi e sanzionati i titolari di due noti locali per aver effettuato attività disciplinata dal Tulps senza autorizzazione.

Sono stati elevati circa 500 verbali per infrazioni al Codice della Strada, che vanno dal comune divieto di sosta, alla mancata copertura assicurativa dei veicoli, ed altre infrazioni, con un sequestro e la rimozione di 25 veicoli grazie alla collaborazione di uomini e mezzi della ditta Autosoccorso Vieste.

“È estremamente importante – continua la Comandante – far capire a coloro che sono alla ricerca di una vacanza in libertà, in tenda, in autocaravan o in roulotte che ci sono delle regole ben precise da rispettare, soprattutto per quanto riguarda la sosta libera o il campeggio in aree non consentite.

In Puglia la legge in materia è la L.R. 11 del 11.02.1999 ovvero la cosiddetta “Legge sul Turismo”. Sono state elevate diverse sanzioni in materia di campeggio abusivo nel ponte di Ferragosto”.