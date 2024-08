Manfredonia. Notte Bianca 2024 una festa a metà

Manfredonia. La Notte Bianca di Manfredonia è stata celebrata come un trionfo, un successo indiscusso, ma c’è una domanda che aleggia nell’aria e a cui nessuno sembra voler rispondere: chi ha deciso chi poteva partecipare e chi no?.

Il comunicato ufficiale si perde in ringraziamenti e autocelebrazioni, ma la realtà è che molti commercianti e ristoratori della nostra città non sono stati nemmeno contattati. È un caso? O forse, dietro le quinte di questa “serata magica”, si nascondono logiche opache e favoritismi?

*Come sono state scelte le location? Quali criteri hanno determinato chi poteva contribuire al “successo” di questa manifestazione? Ci viene raccontato che “tutti possono essere risorsa attiva”, ma evidentemente questo “tutti” non comprende chi da anni, spesso nell’indifferenza delle istituzioni, tiene in piedi il tessuto economico della nostra città.

L’amministrazione parla di “lavoro di comunità”, ma quale comunità? Quella selezionata a tavolino, a porte chiuse, senza consultare o coinvolgere chi vive ogni giorno la fatica del commercio locale? *C’è un evidente disallineamento tra le parole e i fatti.* Non basta qualche lampadina e una serata di musica per parlare di inclusione e benessere, soprattutto quando tanti, troppi, sono stati lasciati fuori dalla festa.

È ora di pretendere risposte chiare e trasparenti: *su quali basi sono state fatte queste scelte? Perché una manifestazione che dovrebbe unire e valorizzare l’intera città si è trasformata, nei fatti, in una celebrazione esclusiva e limitata a pochi? Se davvero vogliamo costruire qualcosa di significativo per Manfredonia, dobbiamo iniziare col chiedere conto di queste decisioni. E la prossima avventura? Prima di pensare a nuove imprese, assicuriamoci che siano aperte a tutti, non solo a chi gode di certi privilegi.

Lo riporta un gestore di un locale di Manfredonia.