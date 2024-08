MANFREDONIA (FOGGIA) – Paura e preoccupazione poco fa in via Stella 6 al 3 piano, in pieno centro a Manfredonia.

Una signora sola in casa non rispondeva da tempo alle chiamate ed al citofono.

Per questo I familiari preoccupati hanno allertato i vigili del fuoco e l’ambulanza.

I primi si sono calati dal 4 piano per non fare danni ed entrare dai balconi socchiusi.

Per fortuna non era nulla di grave. La occupante era nelle braccia di Morfeo per un sonno profondo protrattosi fino alle 12,15.