CERIGNOLA (FOGGIA) – Ci sono aree cittadine completamente lasciate in balia del degrado e della sporcizia.

Una di queste si trova presso il rione Fornaci, all’interno del parcheggio del supermercato LIDL.

Abbiamo raccolto la segnalazione di un cittadino che ha riportato anche sui social le immagini del degrado in cui versa questo luogo, frequentato comunque durante la giornata dalle famiglie che vanno a fare la spesa o dai clienti del mercato settimanale che si tiene il Mercoledì.

In questo parcheggio, nelle ore serali, alcuni adolescenti si trastullano saltando sui teli ombreggianti, rischiando di farsi male seriamente se dovessero cadere da un’altezza di circa due metri.

Inoltre il parcheggio è stato scambiato-da molti- per un bagno pubblico.

Escrementi e sporcizia fanno bella mostra a ridosso del muro, proprio a due passi dall’entrata del supermercato.

Urge un intervento tempestivo per ripulire quest’area e dotarla di apposita videosorveglianza. I responsabili di tali atti indegni devono essere individuati e puniti, anche per evitare che possano accadere in futuro situazioni spiacevoli.

Lo riporta cerignolaviva.it