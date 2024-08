SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – “Ancora un altro incidente all’incrocio di San Matteo sulla SS272.

𝐎𝐑𝐀 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀!

È inaccettabile che la Provincia continui a ignorare le nostre richieste e che ANAS resti paralizzata senza sapere cosa fare.

Quante vite devono essere messe a rischio prima che qualcuno si svegli?

Non possiamo più permetterci di aspettare, mentre la sicurezza dei nostri cittadini viene calpestata dall’inerzia e dalla indecisione delle istituzioni.

Per questo ho deciso di scrivere direttamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per chiedere un incontro urgente.

È ora di prendere in mano la situazione e dare finalmente una risposta concreta a questa piaga che affligge la nostra comunità.

Non ci fermeremo finché le strade non saranno sicure per tutti!”.

Lo riporta il Consigliere regionale Napoleone Cera.