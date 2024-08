CASERTA – Pasquale Montagnaro, 11 anni, non ce l’ha fatta: è morto. Il piccolo si era sentito male a Ferragosto in località Ischitella, in provincia di Caserta, mentre era al mare.

Fatali tre arresti cardiaci.

Il 15 agosto, Pasquale Montagnaro, undicenne di Melito, è stato colto da un malore in acqua mentre si trovava in un lido a Ischitella.

Nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere dopo due giorni di lotta.

La comunità è ora in lutto per la perdita di questa giovane vita spezzata.

Un tragico malore in acqua: la lotta per salvare Pasquale

Era stato salvato in extremis da un arresto cardiaco Pasquale Montagnaro, 11enne colto da un malore in acqua il 15 agosto intorno alle 13.30 in un lido in località Ischitella, in provincia di Caserta.

Originario di Melito, in provincia di Napoli, Pasquale si è sentito male mentre faceva il bagno ed è stato portato a riva in arresto cardiaco.

I sanitari del 118 hanno prontamente intervenuto praticando un massaggio cardiaco e trasportandolo d’urgenza in ospedale.

Durante il tragitto, il suo cuore ha avuto altre due volte momenti di arresto, ma grazie ai continui sforzi dei soccorritori è stato possibile mantenerlo in vita.

Le speranze svanite: il triste epilogo dell’enne

Dopo due giorni di attesa e speranza, le speranze di salvare Pasquale Montagnaro sono svanite nel triste epilogo della sua giovane vita.

Nonostante i medici abbiano lottato con tutte le loro forze per mantenere il suo cuore in vita, le condizioni del piccolo erano troppo gravi da superare.

Dopo essere stato strappato alla morte iniziale, il suo cuore si è fermato nuovamente durante il tragitto verso l’ospedale.

Nonostante tutti gli sforzi compiuti, Pasquale ha perso la sua battaglia contro la morte, lasciando un vuoto nella comunità che lo aveva visto crescere.

La tristezza e il dolore per la sua prematura scomparsa si diffondono tra coloro che lo conoscevano, ricordando una giovane vita spezzata troppo presto.

La comunità in lutto: il ricordo di un giovane vite spezzata

La morte prematura di Pasquale Montagnaro ha lasciato la comunità in profondo lutto. Il ricordo di questa giovane vita spezzata è ancora vivo nei cuori di coloro che lo conoscevano.

Amici, familiari e vicini si riuniscono per condividere il dolore e ricordare il suo spirito gioioso e vivace.

Le strade del paese sono piene di fiori, candele accese e messaggi di cordoglio, mentre gli abitanti si uniscono in un abbraccio collettivo per sostenere la famiglia di Pasquale.

La sua morte rappresenta una grande perdita per la comunità, che si unisce nel ricordo di questo giovane ragazzo pieno di speranza e promesse.

Pasquale Montagnaro, l’11enne colpito da un malore in acqua il 15 agosto, ha purtroppo perso la sua battaglia per la vita nonostante gli sforzi dei soccorritori.

