Tra Empoli e Monza vince la noia: si parte con uno 0-0

Poche emozioni ed un punto a testa: così è iniziato il campionato di Serie A Tim 2024-25 per Empoli e Monza, che si sono scontrate ieri sera allo Stadio Castellani Computer Gross di Empoli.

La parola agli allenatori

Abbiamo assistito ad una partita senza infamia e senza lode, senza goal, ma con prestazioni che sono state definite positive da entrambi gli allenatori in conferenza stampa.

Mister Lorenzo Rubinacci del Monza, alla sua prima giornata in direzione del team ha dichiarato: “Ho provato emozioni belle, mi sono divertito, è stata una partita preparata bene… Siamo stati una squadra matura, con la partita sporca che dovevamo fare.” ed ha attribuito le difficoltà della squadra al campo difficile, più clemente con la fase difensiva che con l’offensiva, che ha fatto da location all’evento.

Diversamente, Salvatore Sullo, allenatore dell’Empoli ha riferito: “abbiamo concluso meno di quello che abbiamo prodotto… Siamo riusciti a tenere alto il livello per 90 minuti con tutti quelli che sono entrati e questa è una cosa importante. Grande merito dei ragazzi che si stanno allenando bene.”

Com’è andata la partita

Un generale ottimismo, ha pervaso la conferenza stampa di questa prima giornata di campionato ad Empoli, che agli occhi di Samuele Vignato (trequartista del Monza) è parsa quasi come una vittoria, per aver conquistato per la prima volta un punto all’esordio in campionato.

Si è notata una leggera spinta in più nella ricerca del goal da parte dell’Empoli, che ha avuto occasioni ben più limpide rispetto a quelle del Monza. Da sottolineare Colombo, nella parte finale del secondo tempo, che ha sparato alto sopra la traversa.

Al contempo, nel finale Solbakken ha provato a cambiare le sorti del match con un paio di azioni pericolose.

Si è trattato, quindi, di un pareggio che ha soddisfatto entrambi i vice-allenatori delle due squadre, accomunate dalla mancanza dei due mister titolari, Nesta e D’Aversa, seduti in tribuna per squalifica.

Sotto accusa il campo

Rimane sotto accusa il campo di gioco, in condizioni pessime. L’Empoli, con un comunicato datato ad oggi, Domenica 18 Agosto, fa sapere che sono previste manutenzioni, al fine di renderlo perfetto per il match Empoli-Juventus, previsto a Settembre.