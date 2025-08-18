Sabato 16 e domenica 17 agosto a San Paolo di Civitate è stata promossa una raccolta firme contro la realizzazione di una centrale a bio-metano. All’iniziativa hanno preso parte alcuni consiglieri comunali di minoranza, il sindaco di Serracapriola Michele Leombruno e l’assessore Enzo Quaranta del Comune di Torremaggiore.

La questione non riguarda soltanto San Paolo di Civitate: altre due proposte analoghe sono state presentate anche a Serracapriola, rendendo evidente che il problema interessa l’intero Alto Tavoliere.

Secondo i promotori, le centrali a bio-metano non sono compatibili con la vocazione del territorio, poiché basate sull’utilizzo di scarti di allevamento, in un’area che non ha carattere zootecnico. La loro realizzazione sarebbe quindi considerata incoerente e dannosa dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Viene sottolineata la necessità di fare rete tra i comuni per una visione condivisa che tuteli e valorizzi le caratteristiche dell’Alto Tavoliere: agricoltura, trasformazione agroalimentare, turismo rurale, cultura, storia e tradizioni.

“Non possiamo permettere che il nostro territorio venga compromesso da impianti con forte impatto ambientale e lontani dalle sue reali potenzialità. Continueremo a lavorare insieme alle amministrazioni comunali e ai cittadini – dichiarano i promotori – per impedire la nascita di queste centrali e per difendere il futuro dell’Alto Tavoliere”.