BAUDO // Renzo Arbore ricorda Pippo Baudo: “Conobbe i miei genitori a Foggia, andammo insieme da Padre Pio”
17 Agosto 2025 - ore  11:58

LUTTO // Vico del Gargano, colpito da un infarto mentre cucina: muore lo chef Leonardo Di Fine
17 Agosto 2025 - ore  16:28

Alto Tavoliere, raccolta firme contro la centrale a bio-metano: "Difendiamo il nostro territorio"

FIRME Alto Tavoliere, raccolta firme contro la centrale a bio-metano: “Difendiamo il nostro territorio”

Sabato 16 e domenica 17 agosto a San Paolo di Civitate è stata promossa una raccolta firme contro la realizzazione di una centrale a bio-metano

Alto Tavoliere, raccolta firme contro la centrale a bio-metano: “Difendiamo il nostro territorio”

Raccolta firme centrale a bio-metano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Agosto 2025
Foggia // Politica //

Sabato 16 e domenica 17 agosto a San Paolo di Civitate è stata promossa una raccolta firme contro la realizzazione di una centrale a bio-metano. All’iniziativa hanno preso parte alcuni consiglieri comunali di minoranza, il sindaco di Serracapriola Michele Leombruno e l’assessore Enzo Quaranta del Comune di Torremaggiore.

La questione non riguarda soltanto San Paolo di Civitate: altre due proposte analoghe sono state presentate anche a Serracapriola, rendendo evidente che il problema interessa l’intero Alto Tavoliere.

Secondo i promotori, le centrali a bio-metano non sono compatibili con la vocazione del territorio, poiché basate sull’utilizzo di scarti di allevamento, in un’area che non ha carattere zootecnico. La loro realizzazione sarebbe quindi considerata incoerente e dannosa dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Viene sottolineata la necessità di fare rete tra i comuni per una visione condivisa che tuteli e valorizzi le caratteristiche dell’Alto Tavoliere: agricoltura, trasformazione agroalimentare, turismo rurale, cultura, storia e tradizioni.

“Non possiamo permettere che il nostro territorio venga compromesso da impianti con forte impatto ambientale e lontani dalle sue reali potenzialità. Continueremo a lavorare insieme alle amministrazioni comunali e ai cittadini – dichiarano i promotori – per impedire la nascita di queste centrali e per difendere il futuro dell’Alto Tavoliere”.

