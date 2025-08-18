Sabato 23 agosto a Melpignano il comune di Celle di San Vito, il più piccolo della Puglia, sarà protagonista del concertone finale de “La Notte della Taranta”, uno degli eventi musicali più celebri al mondo. Sul palco saliranno i cantanti cellesi in lingua francoprovenzale, che si esibiranno insieme ai Terra Nostra Folk di Troia.

“Siamo davvero onorati di partecipare a un concerto che accoglie musicisti, ballerini e artisti provenienti da diverse realtà geografiche e musicali – ha dichiarato la sindaca Palma Maria Giannini –. Melpignano è uno spettacolo unico, cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento per la cultura popolare”.

La partecipazione rientra nel progetto “Matria: le lingue di ieri, di oggi e di domani”, dedicato alle minoranze linguistiche pugliesi e giunto alla terza edizione. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, Apulia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese, ha trovato spazio anche nel cartellone ufficiale della Notte della Taranta.

Il progetto ha superato i confini regionali: nel mese scorso una delegazione cellese si è esibita a Bruxelles, nella sede europea della Regione Puglia, insieme a studenti rappresentanti delle minoranze linguistiche pugliesi.

Già lo scorso anno Celle di San Vito aveva avuto un ruolo da protagonista nella seconda edizione di “Matria”, con la “Festa di paese”, un itinerario narrante tra danze, musica, canti e degustazioni, che aveva ospitato anche una delegazione di docenti e studenti provenienti da Oulx, in Alta Val di Susa.