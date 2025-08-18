Confronto delle tariffe TARI 2024: grandi città italiane e comuni della provincia di Foggia

Nel 2024, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) hanno registrato variazioni significative tra le diverse città italiane. Analizzando le spese annuali per una famiglia tipo di 3-4 persone in un’abitazione di 100 m², emergono differenze notevoli sia tra le grandi città che tra i comuni della provincia di Foggia.
Grandi città italiane
Secondo l’analisi condotta da UIL, le spese annuali per la TARI in alcune delle principali città italiane nel 2024 sono:
- Genova: 507,77 €
- Napoli: 492,90 €
- Reggio Calabria: 486,85 €
- Catania: 475,44 €
- Cagliari: 450,00 €
- Bari: 427,57 €
- Venezia: 344,85 €
- Torino: 357,00 €
- Firenze: 326,00 €
- Roma: 326,00 €
- Milano: 306,00 €
- Bologna: 228,00 €
Questi dati evidenziano come le tariffe possano variare notevolmente anche tra città di dimensioni simili.
Provincia di Foggia
Nella provincia di Foggia, la situazione appare più omogenea, con una spesa media per famiglia tipo di circa 426,50 €, la più alta d’Italia. Le principali città della provincia presentano le seguenti tariffe annuali per una famiglia tipo di 3-4 persone in un’abitazione di 100 m²:
- Foggia: 393 €
- Manfredonia: 458 €
- San Severo: 420 €
- Cerignola: 410 €
- Lucera: 405 €
- San Nicandro Garganico: 400 €
Considerazioni finali
Il confronto tra le tariffe TARI delle grandi città italiane e quelle dei comuni della provincia di Foggia evidenzia una disparità significativa. Mentre la media nazionale si attesta a 329 €, le città della provincia di Foggia presentano tariffe superiori, con Foggia che registra 393 € e Manfredonia 441,97 (3 persone) 495 € (4 persone) .
Manfredonia si colloca tra i comuni italiani con le tariffe TARI più elevate per l’anno 2025. Questo valore è significativamente superiore alla media nazionale e la pone tra le città con le tariffe più alte d’Italia.
Questi dati suggeriscono la necessità di un’analisi più approfondita delle politiche locali di gestione dei rifiuti e delle possibili aree di miglioramento per ottimizzare i costi per i cittadini.
A cura di Michelangelo De Meo.
C’è solo ed unicamente una soluzione: non pagare. Siamo capaci di farlo?
Bisognerebbe inoltrare un esposto alla Procura della Repubblica di Foggia e alla DDA di Bari. C’è qualcosa che non quadra ed è bene che si apra una indagine seria.
Purtroppo a Manfredonia siamo i primi polli a pagare….