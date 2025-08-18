Estate musicale in Capitanata: tutti i concerti di agosto, settembre e ottobre

L’estate foggiana è stata caratterizzata da una ricca stagione di concerti, con appuntamenti per tutti i gusti e per ogni età. Dai grandi nomi della musica italiana ai festival locali, Foggia e la sua provincia hanno offerto eventi di livello nazionale e internazionale.

Concerti in programma ad agosto

18 agosto: Coma Cose a Ischitella, Gianna Nannini ad Apricena (Suonincava 2025), Andrea Sannino a Candela

19 agosto: Nino D’Angelo ad Apricena, Nina Zilli a Carpino

20 agosto: Franco Ricciardi ad Ascoli Satriano

21 agosto: Tony Effe ad Apricena, Tiromancino a Rodi Garganico

22 agosto: Fiorella Mannoia con l’Orchestra Sinfonica Mercadante ad Apricena, Dolcenera ad Accadia

24 agosto: Noemi a Foggia, Mietta a Zapponeta

26 agosto: Alex Britti a Vico del Gargano, Fabio Rovazzi a Rocchetta Sant’Antonio

30 agosto: Castelluccio dei Sauri ospita la quarta edizione del ‘Castlluzz in Reggae Festival’, Eugenio Bennato a Torremaggiore

31 agosto: Zero Assoluto ad Alberona

Concerti di settembre

6 settembre: Raphael Gualazzi al ‘Peschi… Jazz’

13 settembre: Simone Cristicchi a Zapponeta

Concerti di ottobre

4 ottobre: Franco Ricciardi a Poggio Imperiale

5 ottobre: Alunni del Sole a Poggio Imperiale

Eventi già svolti nei mesi precedenti

14-15 giugno: Cristina D’Avena e Gem Boy a Torremaggiore

16 giugno: Fabio Rovazzi e Mr. Rain (concerti da riprogrammare)

20 giugno: Anna Tatangelo a San Nicandro Garganico

20-22 giugno: Gargara Fest 2025 a Baia Calenella

21 giugno: Zero Assoluto a San Nicandro, Flaminio al Villaggio Turistico Calenella

28 giugno: Sandy Marton e Neja a Deliceto, Gianluca Guidi a Monte Sant’Angelo

29 giugno: Roy Paci ad Ascoli Satriano

30 giugno: Dani Faiv, Petit, Gemelli Diversi e Fabio Rovazzi a Torremaggiore

Da luglio fino a metà agosto, la provincia di Foggia ha ospitato concerti di artisti di fama nazionale come Silvia Mezzanotte, Raphael Gualazzi, Fred De Palma, Massimo Di Cataldo, Jay Santos, Rocco Hunt, Noa, Umberto Tozzi, Stewart Copeland, The Kolors, Patty Pravo, Fabri Fibra, Enzo Avitabile, Fausto Leali, Baby K, Enrico Nigiotti, Jo Squillo, Dirotta su Cuba, Serena Brancale, Nek, Eugenio Bennato, Cugini di Campagna, Max Gazzè, Nina Zilli e Mietta.

Tra festival consolidati e rassegne estive come Suonincava 2025, Festival Cristalda & Pizzomunno, Carpino in Folk, Delifest World Music Festival, Eco Festa Contadina e Lucera Music Lights Festival, la Capitanata si conferma terra di grande musica dal vivo, capace di unire giovani e appassionati di tutte le età.

L’estate musicale prosegue quindi con un calendario fitto di appuntamenti fino a ottobre, tra live show, concerti all’aperto e festival, offrendo un panorama ricco e variegato che celebra la musica in tutte le sue forme.

Lo riporta foggiatoday.it.