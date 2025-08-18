Foggia, il “Concerto dei Nuovi Talenti” illumina Piazza de Sanctis

Dodici giovani artisti provenienti da diverse città italiane sono pronti a conquistare il pubblico foggiano con la forza della loro voce e l’energia della musica dal vivo. Venerdì 22 agosto alle ore 21, in Piazza Francesco de Sanctis davanti alla Cattedrale di Foggia, andrà in scena il “Concerto dei Nuovi Talenti”, evento organizzato dall’Associazione Suoni del Sud, presieduta da Libera Granatiero, nell’ambito del cartellone “Foggia Estate 2025” promosso dal Comune di Foggia.

Il concerto rappresenta un tributo alla creatività emergente, un’occasione per ascoltare il futuro della musica italiana e al tempo stesso per valorizzare il centro storico della città, cuore della memoria e dell’identità culturale foggiana.

Sul palco si alterneranno dodici interpreti: Barbara Diglio, Fiorella Fiorentino, Francesco Mastroluca, Giulia Fina, Graziano Calculli, Martina Totaro, Rita Ferrante, Rita Labroca, Sabrina Tenace, Sophia Renna e Antonio Pio Ruggiero, ciascuno con il proprio stile e la propria personalità.

La selezione musicale, curata dai maestri Gianni Cuciniello e Lorenzo Ciuffreda, offrirà al pubblico un viaggio attraverso oltre trent’anni di musica italiana, con brani di Edoardo Bennato, Arisa, Michele Zarrillo, Max Pezzali, Alex Baroni, Noemi e altri grandi protagonisti del pop e del cantautorato.

Ad accompagnare i giovani talenti sarà l’Ensemble Suoni del Sud, diretto da Domenico de Biase dello studio Dodebi, che ha firmato anche gli arrangiamenti. La formazione comprende Luigi Pagliara (chitarra), Antonio Cicoria (batteria), Michele Tempesta (sax), Sergio Picucci (basso) e Luca Sanguinetti (pianoforte).

A condurre la serata sarà Cristian Levantaci. L’evento è a ingresso gratuito con accesso consentito fino a esaurimento posti.