Edizione n° 5797

BALLON D'ESSAI

SARCINA // Francesco Sarcina a Trinitapoli. “Cantante Vibrazioni insulta Salvini, fuori luogo’
18 Agosto 2025 - ore  17:32

CALEMBOUR

SACCENTE // Amarezza e sgomento per l’improvvisa scomparsa di Francesco Saccente
18 Agosto 2025 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Francesco Sarcina a Trinitapoli. “Cantante Vibrazioni insulta Salvini, fuori luogo’

SARCINA Francesco Sarcina a Trinitapoli. “Cantante Vibrazioni insulta Salvini, fuori luogo’

Lega Puglia, 'cantante Vibrazioni insulta Salvini, fuori luogo' Sarcina ha criticato governo e anche rapper che usano auto-tune

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

ANSA. BARI, 18 agosto 2025, 12:35. Francesco Sarcina, durante un concerto a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), il 16 agosto, ha criticato alcuni cantanti che usano l’auto-tune e ostentano una vita di lusso, poi ha rivolto critiche al governo e al ministro Salvini.

“Gli attacchi ingiustificabili e strumentali al ministro Salvini durante il concerto di Trinitapoli da parte del cantante delle Vibrazioni Sarcina – osserva il commissario della Lega Puglia, il senatore Roberto Marti – non possono che provocare sdegno.

Parti per un inverno al caldo! Prenota ora la tua crociera Costa: le bevande sono gratis!
Costa Crociere
E’ totalmente fuori luogo vedere utilizzare spazi ed eventi che dovrebbero essere dedicati alla cultura e alla musica per una banalizzazione del dibattito politico attraverso insulti. Una brutta caduta di stile che nulla ha a che vedere con i valori che dovrebbero ispirare l’arte e chi sale su un palco”.
Sul caso interviene anche Rossano Sasso, deputato pugliese della Lega, secondo il quale il “frontman del gruppo Le Vibrazioni ha scelto di trasformare un evento musicale in un comizio politico, attaccando in modo volgare e inaccettabile il segretario della Lega Matteo Salvini. Un triste spettacolo di un artista in cerca di visibilità che, invece di far parlare la sua musica, cerca titoli insultando chi governa. La musica dovrebbe unire, andare oltre, non diventare uno strumento di propaganda e di odio politico”. “Senza contare che – prosegue Sasso – offendendo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti assieme alla maggioranza, offende anche milioni di italiani che li hanno votati. Infine, se Sarcina vuole davvero essere coerente con le sue ‘idee’, rinunci pure al compenso di decine di migliaia di euro ricevuto per l’esibizione dal Comune di Trinitapoli, amministrato da quel centrodestra che tanto disprezza. Altrimenti, oltre a fare la figura del cafone, rischia anche quella del ciarlatano”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.