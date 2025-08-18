ANSA. BARI, 18 agosto 2025, 12:35. Francesco Sarcina, durante un concerto a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), il 16 agosto, ha criticato alcuni cantanti che usano l’auto-tune e ostentano una vita di lusso, poi ha rivolto critiche al governo e al ministro Salvini.

“Gli attacchi ingiustificabili e strumentali al ministro Salvini durante il concerto di Trinitapoli da parte del cantante delle Vibrazioni Sarcina – osserva il commissario della Lega Puglia, il senatore Roberto Marti – non possono che provocare sdegno.

E’ totalmente fuori luogo vedere utilizzare spazi ed eventi che dovrebbero essere dedicati alla cultura e alla musica per una banalizzazione del dibattito politico attraverso insulti. Una brutta caduta di stile che nulla ha a che vedere con i valori che dovrebbero ispirare l’arte e chi sale su un palco”.

Sul caso interviene anche Rossano Sasso, deputato pugliese della Lega, secondo il quale il “frontman del gruppo Le Vibrazioni ha scelto di trasformare un evento musicale in un comizio politico, attaccando in modo volgare e inaccettabile il segretario della Lega Matteo Salvini. Un triste spettacolo di un artista in cerca di visibilità che, invece di far parlare la sua musica, cerca titoli insultando chi governa. La musica dovrebbe unire, andare oltre, non diventare uno strumento di propaganda e di odio politico”. “Senza contare che – prosegue Sasso – offendendo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti assieme alla maggioranza, offende anche milioni di italiani che li hanno votati. Infine, se Sarcina vuole davvero essere coerente con le sue ‘idee’, rinunci pure al compenso di decine di migliaia di euro ricevuto per l’esibizione dal Comune di Trinitapoli, amministrato da quel centrodestra che tanto disprezza. Altrimenti, oltre a fare la figura del cafone, rischia anche quella del ciarlatano”.

