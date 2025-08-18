Gargano, tra lidi economici e spiagge libere: la risposta al “modello Grecia”

Mentre il dibattito nazionale si accende sulle parole del geologo Mario Tozzi, che dalla Grecia ha elogiato stabilimenti balneari a prezzi contenuti e chilometri di spiagge libere, dal Gargano arriva una testimonianza che racconta un’altra Italia: quella delle coste accessibili e ancora autentiche.

Se in regioni come Liguria, Emilia-Romagna e Campania la privatizzazione del litorale tocca punte del 70%, il promontorio pugliese mostra un quadro molto diverso. Qui, tra Rodi Garganico, San Menaio, Calenella, Peschici, Lesina, Foce Varano, Vieste e Mattinata, si snodano chilometri di spiagge libere, in gran parte gratuite, e lidi attrezzati dove ombrellone e due lettini si trovano anche a 10-15 euro al giorno.

“Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio” spiegano diversi operatori locali. “L’Italia non è solo stabilimenti esclusivi e prezzi proibitivi: ci sono territori, come il Gargano, che offrono mare e servizi a misura di famiglia, senza pesare sul portafoglio”.

Il paragone con la Grecia, dunque, non regge ovunque. Se Atene può vantare ampie spiagge pubbliche, anche in Italia la percentuale di costa libera è tutt’altro che marginale: il 67% a livello nazionale, secondo i dati ufficiali. Un patrimonio che spesso viene trascurato nel racconto mediatico, ma che resta la vera ricchezza dei nostri litorali.

Il Gargano, in particolare, rappresenta un modello virtuoso. Non solo per i prezzi contenuti, ma anche per la possibilità di scegliere: dal lido attrezzato alla spiaggia incontaminata, dall’ombrellone economico al tramonto gratuito sul mare. Un mix che risponde a tutte le esigenze, senza discriminare per reddito.

Così, mentre l’estate 2025 riapre la discussione sul futuro delle concessioni e sull’accessibilità al mare, il promontorio pugliese lancia un messaggio chiaro: in Italia non mancano le spiagge libere, basta saperle raccontare.

A cura di Giovanna Tambo.