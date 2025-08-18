Edizione n° 5796

L'attrice Simona Dascalu devota di Padre Pio e San Michele Arcangelo

DASCALU L’attrice Simona Dascalu devota di Padre Pio e San Michele Arcangelo

L’artista, che è anche regista, cantante e produttrice, ha accolto con disponibilità la proposta del “paparazzo di Padre Pio”, concedendogli alcune fotografie

Cronaca

San Giovanni Rotondo (FG) – L’attrice Simona Dascalu, originaria della Romania, vive e lavora a Roma dal 2008. Nei giorni scorsi è stata incontrata dal fotografo Giuseppe Saldutto, che le ha chiesto alcuni scatti per immortalare la sua visita a Padre Pio.

L’artista, che è anche regista, cantante e produttrice, ha accolto con disponibilità la proposta del “paparazzo di Padre Pio”, concedendogli alcune fotografie. Impegnata da anni tra teatro e cinema, è stata vista anche il giorno successivo a Monte Sant’Angelo, presso il Santuario di San Michele Arcangelo, dove si è trattenuta prima di ripartire nel primo pomeriggio per la capitale.

Sui social dell’attrice è stata condivisa un’immagine che la ritrae all’ingresso della Basilica di San Michele Arcangelo. Nello stesso momento, nel Santuario, era presente anche un importante Cardinale, che ha visitato il Museo e si è intrattenuto con il Superiore della storica Basilica.

Simona Dascalu ha dichiarato che, prima di ogni nuovo lavoro, prega Padre Pio e l’Arcangelo Michele, invocando la loro protezione su sé stessa, sui suoi cari e sulla sua attività artistica, che svolge con serietà e professionalità da molti anni.

