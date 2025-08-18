Edizione n° 5796

PARTO Locride, partorisce in spiaggia e lascia la neonata in ospedale

Una trentenne piemontese in vacanza a Marina di Caulonia, nella Locride, ha partorito da sola sulla spiaggia del centro costiero reggino

Partorisce in spiaggia - Fonte Immagine: reggiotoday.it

Redazione
18 Agosto 2025
Una trentenne piemontese in vacanza a Marina di Caulonia, nella Locride, ha partorito da sola sulla spiaggia del centro costiero reggino. Dopo il ricovero all’ospedale di Locri e le successive dimissioni, la donna ha deciso di non occuparsi della figlia, lasciandola in ospedale.

La neonata, attualmente ricoverata nel reparto di Pediatria e in buone condizioni di salute, sarà a breve affidata a una famiglia individuata dai servizi sociali e dall’autorità giudiziaria competente, a meno di un ripensamento da parte della madre.

Lo riporta ansa.it.

