Manfredonia. Fish and Gin – Atto II un brindisi al mare tra gusto e musica

La Puglia, terra di mare e di sapori autentici, si prepara ad accogliere un appuntamento che promette di unire eccellenza gastronomica, sperimentazione e intrattenimento di qualità. Il 23 agosto alle ore 20.30, presso il Boutique Hotel Maiorano di Manfredonia, andrà in scena “Fish and Gin – Atto II”, una serata esclusiva che mette insieme il meglio della cucina di mare con l’eleganza della mixology. Un evento che nasce dall’incontro tra Santè Storie di Gusto, Disonesto London Dry Gin e l’ospitalità raffinata della struttura, con l’obiettivo di raccontare – attraverso piatti e cocktail – il legame indissolubile tra Mediterraneo e convivialità.

Il format è semplice quanto suggestivo: tre diversi food & drink pairing, studiati per esaltare i profumi e le consistenze del mare, ciascuno abbinato a un cocktail creato ad hoc dai bartender. Il risultato è un percorso sensoriale che accompagna l’ospite dalla freschezza delle alghe fino alle note più avvolgenti del basilico e della champagne.

Un viaggio gastronomico in tre atti

Il menù si apre con il Pairing 1, un omaggio alla seppia e al merluzzo. Il maritozzo – rivisitato in chiave marina con nero di seppia – incontra un velo leggero dai profumi estivi e un boccone arricchito con alga spirulina. A completare questo trittico marino c’è il cocktail Bitter Breeze, che bilancia sapidità e freschezza con note aromatiche decise.

Si prosegue con il Pairing 2, che porta in tavola la delicatezza del rocher di calamaro, il carattere del prosciutto di spada al bergamotto e la morbida eleganza della millefoglie di zucchine. In accompagnamento, il Mediterranean Mule, un drink che unisce le sfumature speziate del ginger beer a una base agrumata mediterranea, pensata per esaltare le note floreali del bergamotto.

Il percorso si chiude con il Pairing 3, il più ricco e sorprendente: strozzapreti al basilico con capasanta e champagne, un piatto che parla di eleganza e di mare aperto. Ad accompagnarlo, il Navy Mirage, cocktail avvolgente che fonde tradizione e innovazione, con richiami marini e sentori freschi, ideale per suggellare la conclusione della degustazione.

Musica e convivialità

Ma Fish and Gin non è soltanto cibo e drink: è anche atmosfera. Dalle 20.30, il pubblico potrà immergersi in un contesto raffinato e rilassato, reso ancora più speciale dal live set del gruppo Beyond Jazz 5et, che con le sue sonorità eleganti farà da colonna sonora alla cena. A partire dalle 23.00, invece, l’energia salirà grazie al DJ set di Erny, che trasformerà la serata in un momento di festa e socialità.

Questa combinazione di gastronomia e musica rende l’evento un’occasione unica per vivere l’estate sipontina in maniera diversa, con un occhio alla qualità e all’esperienza multisensoriale.

L’attenzione ai dettagli

Il biglietto d’ingresso, dal costo di 35 euro a persona, include l’intero percorso degustativo. Un prezzo pensato per rendere accessibile un’esperienza che ha il pregio della ricercatezza e della cura maniacale per i dettagli, dal food design ai cocktail, fino alla scelta musicale.

Inoltre, per agevolare le famiglie, l’organizzazione ha previsto un servizio di babysitting a cura di Party con GheGhé, dimostrando ancora una volta come l’evento sia pensato non solo per i giovani appassionati di mixology, ma anche per chi desidera trascorrere una serata elegante senza rinunciare al relax.

Manfredonia capitale del gusto

Fish and Gin si inserisce in una tendenza ormai consolidata che vede la Capitanata puntare su eventi capaci di coniugare cultura enogastronomica e intrattenimento di qualità. Manfredonia, con la sua storia marinara e la sua vocazione turistica, si conferma così un palcoscenico privilegiato per iniziative che valorizzano il territorio.

La scelta di puntare sul gin, distillato che negli ultimi anni sta vivendo una nuova stagione di successo, è un segnale forte: tradizione e innovazione possono dialogare senza forzature, creando esperienze coinvolgenti e originali.

In questo senso, Fish and Gin non è soltanto una cena con spettacolo, ma un vero e proprio racconto del mare, della sua capacità di ispirare creatività e convivialità. Un brindisi che celebra il Mediterraneo, le sue materie prime e la sua inesauribile energia.

📌 Fish and Gin – Atto II

📍 Boutique Hotel Maiorano, Viale Eunostides 20, Manfredonia

📅 23 agosto – ore 20.30

🎶 Live music: Beyond Jazz 5et | DJ Set: Erny (ore 23.00)

💶 35€ pax – con servizio babysitting

