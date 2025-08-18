Manfredonia, Giuseppe Marasco: "Il sogno del terminal bus atteso da oltre dieci anni"

Da oltre un decennio la città di Manfredonia attende la realizzazione di un hub terminal bus, progetto che potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana e rappresentare un volano per il turismo e l’economia locale. A rilanciare la proposta è Giuseppe Marasco, capogruppo e consigliere comunale della Lega Salvini Premier Puglia, che sottolinea come l’opera sia più che mai necessaria per una città in crescita.

Secondo Marasco, un terminal bus ben progettato non si limita a servire il trasporto pubblico: può diventare un vero e proprio punto di riferimento cittadino, integrando servizi per cittadini e visitatori e favorendo l’intermodalità. Collegamenti rapidi tra autobus, taxi, biciclette e mezzi ferroviari garantirebbero spostamenti più efficienti e una mobilità urbana più fluida, riducendo i tempi di attesa e lo stress del traffico quotidiano.

Ma i vantaggi non si limitano ai trasporti. Un hub moderno potrebbe includere un polo museale, un centro di accoglienza turistica e punti informativi sulle eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio, trasformandosi in un vero biglietto da visita per i visitatori e incentivando la permanenza in città. Concentrando in un unico punto i servizi di trasporto pubblico, inoltre, si ridurrebbe il traffico veicolare, con benefici concreti per la qualità dell’aria e per la vivibilità urbana.

Un terminal moderno offrirebbe anche servizi per garantire comodità e sicurezza: sale d’attesa, uffici biglietteria, colonnine di ricarica per bus e auto elettriche, stalli per autobus e postazioni per il bike-sharing. La struttura diventerebbe così un luogo non solo di transito, ma di accoglienza e incontro.

Sul piano economico, la realizzazione dell’hub potrebbe rappresentare un’importante opportunità di sviluppo. Le attività commerciali e turistiche della zona beneficerebbero di un maggiore afflusso di persone, mentre la città avrebbe la possibilità di valorizzare i siti di interesse più importanti. In questo senso, il terminal bus non sarebbe solo un’infrastruttura di trasporto, ma un motore per crescita economica e sociale.

“La realizzazione di un hub terminal bus è un progetto strategico – sottolinea Marasco – capace di migliorare la mobilità, promuovere il turismo, sostenere le attività locali e rendere la città più vivibile. È una proposta che aspettiamo da oltre dieci anni e che potrebbe finalmente trasformare Manfredonia in un punto di riferimento regionale”.

Il terminal bus, dunque, non rappresenterebbe solo un’infrastruttura logistica, ma un vero e proprio passo verso una città moderna, sostenibile e attrattiva per residenti e turisti. La sfida ora è quella di trasformare il progetto in realtà, dando alla città lo sviluppo e la vivibilità che merita.