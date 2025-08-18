Manfredonia, la parrocchia di San Camillo de Lellis accoglie la reliquia di San Giovanni Bosco

In occasione del 210° anniversario della nascita di San Giovanni Bosco, la comunità parrocchiale di San Camillo de Lellis a Manfredonia ha vissuto un momento di intensa spiritualità.

Sabato 16 agosto, durante la celebrazione eucaristica delle ore 19 presieduta dal salesiano don Erino Leoni, è stata accolta con gioia la reliquia “ex ossibus” del santo fondatore dei Salesiani, segno di forte devozione e legame con la sua eredità spirituale.

A fare da guida all’iniziativa è stata la celebre frase di Don Bosco: “La prima felicità per un ragazzo è sapersi amato”, motto che racchiude l’essenza del suo carisma educativo e pastorale, capace di segnare generazioni di giovani in tutto il mondo.