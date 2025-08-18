Edizione n° 5796

Home // Manfredonia // Manfredonia, la parrocchia di San Camillo de Lellis accoglie la reliquia di San Giovanni Bosco

RELIQUIA Manfredonia, la parrocchia di San Camillo de Lellis accoglie la reliquia di San Giovanni Bosco

In occasione del 210° anniversario della nascita di San Giovanni Bosco, la comunità parrocchiale ha vissuto un momento di intensa spiritualità

Manfredonia, la parrocchia di San Camillo de Lellis accoglie la reliquia di San Giovanni Bosco

Reliquia di San Giovanni Bosco - Fonte Immagine: Parrocchia San Camillo de Lellis - Manfredonia, Facebook

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

In occasione del 210° anniversario della nascita di San Giovanni Bosco, la comunità parrocchiale di San Camillo de Lellis a Manfredonia ha vissuto un momento di intensa spiritualità.

Sabato 16 agosto, durante la celebrazione eucaristica delle ore 19 presieduta dal salesiano don Erino Leoni, è stata accolta con gioia la reliquia “ex ossibus” del santo fondatore dei Salesiani, segno di forte devozione e legame con la sua eredità spirituale.

A fare da guida all’iniziativa è stata la celebre frase di Don Bosco: “La prima felicità per un ragazzo è sapersi amato”, motto che racchiude l’essenza del suo carisma educativo e pastorale, capace di segnare generazioni di giovani in tutto il mondo.

