Manfredonia, l'ennesima dell'Amministrazione. "Concessione di un immobile comunale senza gara": scoppiano le polemiche

Manfredonia – Nel corso della seduta di mercoledì 13 agosto, la giunta comunale ha deliberato la concessione di un immobile pubblico situato a Siponto in favore di una cooperativa, per lo svolgimento di attività legate ai migranti.

La decisione, adottata a ridosso di Ferragosto dall’amministrazione guidata dal sindaco La Marca, ha sollevato numerose perplessità. Secondo quanto emerso, l’affidamento sarebbe avvenuto senza alcuna procedura di gara, con un’assegnazione diretta della durata di sei anni, quindi superiore allo stesso mandato del sindaco, che decorre dal 2024 e ha durata quinquennale.

Altro punto critico riguarda il canone stabilito: l’immobile, con una superficie compresa tra i 418 e i 557 metri quadrati, è stato concesso per 350 euro mensili, a fronte di un valore medio di mercato stimato intorno ai 1.350 euro.

Il progetto collegato alla concessione, denominato “La Puglia non tratta 7”, è stato approvato dalla Giunta regionale soltanto l’11 agosto, due giorni prima della delibera comunale. Al momento, il relativo testo non risulta ancora disponibile per la consultazione pubblica.

A complicare ulteriormente la vicenda, vi è la circostanza che un esponente di rilievo dell’attuale amministrazione abbia ricoperto, in passato, incarichi organizzativi e gestionali proprio nei luoghi interessati dal provvedimento.

Alla luce di tali elementi, alcuni cittadini chiedono l’annullamento immediato della concessione, riservandosi in caso contrario di segnalare la vicenda alle autorità competenti.

“La legalità è una questione seria e deve essere dimostrata con i fatti, non con le parole”, sottolineano i promotori della contestazione.

A cura di Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.

