Manfredonia senza treni per gran parte dell’anno: cittadini e associazioni: "Urge servizio ferroviario continuativo"

Manfredonia – Una città di oltre 50 mila abitanti, con una storia millenaria, un patrimonio culturale di rilievo e un potenziale turistico ancora inespresso. Eppure, Manfredonia continua a fare i conti con un isolamento infrastrutturale che penalizza il suo sviluppo: l’assenza di un servizio ferroviario attivo durante tutto l’anno.

Da tempo, infatti, i collegamenti su rotaia con il centro sipontino sono limitati al solo periodo estivo, lasciando studenti, lavoratori pendolari e turisti senza un’alternativa valida nei mesi autunnali, invernali e primaverili. Una situazione che i cittadini definiscono ormai insostenibile e che, secondo molti, ostacola le possibilità di crescita economica e sociale dell’intero territorio.

Un collegamento interrotto per gran parte dell’anno

Il servizio ferroviario tra Manfredonia e Foggia, attivato con regolarità fino agli anni Duemila, è oggi ridotto a una presenza stagionale. Durante i mesi estivi, infatti, i treni vengono ripristinati per far fronte al maggiore afflusso turistico, mentre per il resto dell’anno il collegamento viene sostituito da autobus sostitutivi.

Una soluzione considerata inadeguata da pendolari e residenti, sia per la minore capienza sia per i tempi di percorrenza più lunghi rispetto al treno. «Un treno permette spostamenti rapidi, sicuri ed economici – affermano i cittadini – mentre gli autobus non garantiscono lo stesso livello di servizio e di comfort, soprattutto per chi viaggia quotidianamente».

Le conseguenze per studenti, lavoratori e turismo

La mancanza di una linea ferroviaria attiva dodici mesi l’anno si traduce in difficoltà concrete per diverse categorie. Gli studenti universitari e delle scuole superiori, costretti a recarsi ogni giorno a Foggia o in altri centri della provincia, devono affrontare viaggi più lunghi e disagi logistici. I lavoratori pendolari, dal canto loro, si trovano a dipendere da soluzioni più costose e meno affidabili, con un impatto diretto sul reddito e sulla qualità della vita.

Anche il settore turistico risente pesantemente di questa carenza. Manfredonia, porta naturale del Gargano, potrebbe attrarre visitatori durante tutto l’anno grazie alle sue bellezze storiche e naturali, ma l’assenza di collegamenti ferroviari costanti limita le possibilità di destagionalizzare i flussi turistici. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro delle strategie europee, la mancanza di treni appare come un ostacolo anacronistico allo sviluppo locale.

Un diritto negato alla comunità

Il trasporto ferroviario non è solo un servizio: rappresenta un diritto per i cittadini e una condizione necessaria per garantire pari opportunità a territori che non vogliono rimanere ai margini. Una linea ferroviaria efficiente e stabile faciliterebbe gli spostamenti, favorirebbe la permanenza di giovani e professionisti sul territorio e rilancerebbe l’economia con benefici diffusi.

L’appello dei cittadini è chiaro: «Manfredonia ha bisogno di essere collegata in ogni stagione, non soltanto in estate. Il treno deve tornare a essere una presenza stabile, un’infrastruttura strategica per la città e per l’intero comprensorio».

La richiesta alle istituzioni

Attraverso lettere e segnalazioni indirizzate alla stampa, i cittadini – tra cui Nunzia Di Pasquale e Nicola De Biase, che si sono fatti portavoce di questa istanza – chiedono un intervento urgente delle istituzioni regionali e nazionali per il ripristino del servizio ferroviario annuale.

«È tempo di cambiare rotta – sottolineano –. Non possiamo rassegnarci all’idea che una città come Manfredonia resti isolata per gran parte dell’anno. Occorre un impegno concreto, un piano di rilancio del trasporto ferroviario che risponda alle esigenze della comunità e che guardi al futuro con lungimiranza».

La palla, ora, passa alle istituzioni. Nel frattempo, cresce la consapevolezza che la battaglia per riportare i treni a Manfredonia tutto l’anno non sia solo una questione di trasporti, ma il simbolo di una sfida più ampia: quella per il diritto alla mobilità, per lo sviluppo sostenibile e per il riscatto di un territorio che non vuole più sentirsi periferia.

A cura di Michele Solatia.