Manfredonia, cuore del Golfo che guarda al promontorio del Gargano, ancora una volta denuncia il suo dolore. Villa Rosa — dimora romantica e simbolo architettonico carico di storia — è oggi vittima dell’indifferenza istituzionale e dell’inciviltà.

Questa mattina, nei pressi dell’uliveto che costeggia la villa, è stato rinvenuto un nuovo accumulo vergognoso di rifiuti abbandonati, tra cui accumulatori per auto, moto e camion: rifiuti tossici, lasciati in un contesto paesaggistico e ambientale protetto dal Parco Nazionale del Gargano. L’ennesima ferita inflitta a un’area sacra, dove il degrado procede indisturbato.

Villa Rosa fu edificata tra il 1928 e il 1940 dal cavaliere Vincenzo d’Onofrio come dedica d’amore alla moglie Rosina Longo. Situata tra uliveti e mandorli, con vista sul mare e scorci del Gargano, conserva un’impronta eclettica unica, tra elementi neogotici, archi orientali, merli e torrette.

Dopo gli anni di splendore, la storia si piegò alla negligenza: dagli anni Sessanta, l’edificio passò attraverso lasciti, promesse e abbandono. Gli eredi lo cedettero a un ente pubblico per trasformarlo in casa di riposo per anziani e disabili, progetto rimasto sulla carta. Da allora, la villa ha subito saccheggi, furti di elementi decorativi, atti vandalici, graffiti, incuria crescente e un progressivo crollo strutturale.

Nel 2021 FAI la inserì tra i Luoghi del Cuore, lanciando una campagna di sensibilizzazione che riportò l’attenzione sulla villa. Nel 2023, Villa Rosa ottenne lo status di bene sottoposto a tutela per il suo valore storico-architettonico. Da allora, sono stati discussi progetti di recupero: trasformarla in una struttura per anziani o disabili, arricchita da aree verdi aperte alla comunità, con percorsi, giardini botanici e centri di educazione ambientale.

Ma oggi, nonostante la tutela e i progetti, il contesto resta fragile. Solo pochi giorni fa è stata segnalata un’altra discarica abusiva: veicoli smembrati e rifiuti abbandonati sempre all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Tutto questo testimonia che le istituzioni, pur chiamate in causa, spesso restano immobili. Oggi il grido di allarme parte da chi ama davvero questa città — come Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che denuncia: «Non è solo inciviltà, è complicità tramite l’indifferenza».

Manfredonia non merita palcoscenici di facciata, ma un impegno concreto, vivo, quotidiano. Villa Rosa non può restare simbolo di rovina: può e deve rinascere, un luogo di accoglienza, memoria, bellezza condivisa, senza clamore ma con attenzione civile e coraggio istituzionale.