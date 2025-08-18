“Con immensa gioia e profondo orgoglio, a nome dell’intera comunità pugliese, desidero congratularmi con Nino Gagliardi, allenatore barese, per il trionfo della Nazionale italiana Under 21 femminile di volley ai Campionati del Mondo.

Questo successo, arrivato al termine di una finale intensa e combattuta contro il Giappone, porta con sé una forte impronta pugliese. Oltre al mister Gagliardi, infatti, spiccano il talento di Anna Bardaro, originaria di Massafra, e la competenza del presidente federale Giuseppe Manfredi, di Alberobello, testimoniando ancora una volta quanto la nostra terra sappia esprimere eccellenze sportive e umane di altissimo livello.

Il percorso professionale di Nino Gagliardi, costruito con passione, competenza e dedizione, è un esempio per tutte le nuove generazioni. La sua guida tecnica e il suo spirito di squadra hanno saputo valorizzare il talento delle ragazze azzurre, portandole sul tetto del mondo.

Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma anche il simbolo del lavoro silenzioso e costante di chi crede nei giovani, nella formazione e nella forza dello sport come veicolo di crescita e coesione.

Alla squadra, allo staff e a tutta la Federazione Italiana Pallavolo va il nostro più sentito ringraziamento. Ma oggi, il nostro applauso più forte è per Nino Gagliardi: orgoglio di Bari, orgoglio della Puglia”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.