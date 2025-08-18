Edizione n° 5796

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, lavori di riparazione della condotta: previsti disagi fino a stamani

CONDOTTA Monte Sant’Angelo, lavori di riparazione della condotta: previsti disagi fino a stamani

Proseguono senza sosta i lavori di riparazione della condotta di alimentazione di Monte Sant’Angelo, con conclusione prevista nelle prime ore di stamani

Monte Sant’Angelo, lavori di riparazione della condotta: previsti disagi fino a stamani

Immagine d'archivio. fonte: salerno.occhionotizie.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Proseguono senza sosta i lavori di riparazione della condotta di alimentazione di Monte Sant’Angelo, con conclusione prevista nelle prime ore di stamani. Permangono riduzioni di pressione nella rete idrica, mentre Acquedotto Pugliese garantisce un servizio integrativo tramite autobotti e distribuzione di buste d’acqua, in collaborazione con la Protezione Civile.

La complessità dell’intervento è legata alla conformazione dell’area e alla presenza di un grande masso che ha reso difficoltoso raggiungere il tratto danneggiato della condotta.

Acquedotto Pugliese ricorda che è già in corso la gara per un investimento da 16 milioni di euro destinato alla realizzazione della nuova premente che collegherà l’impianto di sollevamento di Manfredonia al serbatoio di Monte Sant’Angelo. Inoltre, sono programmati i lavori di potenziamento del serbatoio locale, inseriti nel progetto di ammodernamento dell’impianto di sollevamento Manfredonia-Scaloria, finanziato dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico.

I maggiori disagi si registrano negli edifici privi di autoclave, di riserva idrica o con scarsa capacità di accumulo. Per limitarne l’impatto, sono state distribuite buste d’acqua porta a porta dagli operatori della Protezione Civile, mentre restano attive le autobotti in piazza Giovanni Paolo II e piazza Ciro Angelillis, fino al ripristino del servizio.

Acquedotto Pugliese invita i cittadini a razionalizzare i consumi, evitando usi non prioritari dell’acqua, variabile determinante per ridurre al minimo i disagi.

