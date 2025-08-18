Sono 123 le notizie di reato inoltrate all’autorità giudiziaria, 105 delle quali legate all’accertamento del reato proprio attraverso le fototrappole.

Oggi il sindaco, Vito Leccese, ha incontrato i dirigenti della polizia locale e metropolitana di Bari per fare il punto sulle novità, entrate in vigore il 9 agosto, che “forniscono ai nostri agenti strumenti ancora più efficaci per potenziare la battaglia contro chi deturpa le nostre strade e distrugge le nostre campagne, abbandonando illecitamente anche rifiuti ingombranti o pericolosi”, ha spiegato Leccese.

Il sindaco ha ricordato che gli agenti “da mesi sono in campo con pattuglie, fototrappole e droni, per portare avanti una campagna di civiltà e a difesa dell’ambiente” e che “chi abbandona i rifiuti illecitamente fa un danno all’intera collettività non solo in termini di salute pubblica, ma anche economici, se si pensa che l’attività di pulizia delle strade extraurbane costa a bilancio due milioni e mezzo di euro all’anno”. Quanto al nuovo decreto, “inasprisce le sanzioni non solo al

Testo unico dell’ambiente, ma anche al Codice penale e al decreto legislativo 231 – ha detto -. Per citare un esempio, lanciare un rifiuto dal finestrino non comporta più la semplice sanzione amministrativa, che aumenta fino a 18mila euro, ma è considerato ora un reato”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA