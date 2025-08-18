La Puglia si prepara a vivere giornate caratterizzate da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento di un campo di alta pressione che continua ad abbracciare la regione. Dopo un’estate segnata da fasi alterne, tra caldo intenso e brevi parentesi instabili, la settimana di Ferragosto prosegue all’insegna della stabilità atmosferica.

Lunedì 18 agosto: cieli sereni e temperature gradevoli

La giornata di lunedì è dominata da condizioni di bel tempo su gran parte della regione. La Daunia, il Tavoliere e le Murge vedono alternarsi nubi sparse e schiarite, con tendenza a cieli sereni in serata. Sul litorale adriatico settentrionale si registra qualche annuvolamento mattutino, rapidamente dissolto nel corso della giornata. Situazione più stabile e limpida lungo il litorale adriatico meridionale, sullo Ionio e sul Salento, dove prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi.

I venti spirano moderati dai quadranti nord-occidentali, mantenendo le temperature in linea con le medie stagionali e garantendo un clima piacevole, senza eccessi di calore. Lo zero termico si attesta intorno ai 3650 metri, mentre i mari risultano mossi sul Basso Adriatico e poco mossi nel Canale d’Otranto.

Martedì 19 agosto: ancora sole ma con qualche nube in arrivo

Martedì si conferma la prevalenza di bel tempo, con poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Sulla Daunia, tuttavia, si segnala un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, pur senza fenomeni di rilievo. Sulle Murge il cielo resta sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di qualche addensamento in serata. Sul Tavoliere, lungo entrambe le fasce costiere adriatiche e sullo Ionio, così come sul Salento, la situazione si mantiene stabile e luminosa per l’intero arco della giornata.

I venti, deboli dai quadranti nord-occidentali, tenderanno a ruotare verso settentrione nel corso delle ore, accompagnando un lieve calo delle temperature percepite. Lo zero termico sale intorno ai 4000 metri, segno di una massa d’aria più calda in quota. Mari: Basso Adriatico mosso, Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

Mercoledì 20 agosto: sole diffuso e clima estivo

La giornata di mercoledì si apre sotto il segno dell’alta pressione. Su Daunia, Murge, coste adriatiche e Salento il cielo resta sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Sul Tavoliere è prevista una maggiore variabilità nelle ore centrali, ma senza particolari disturbi. Sul versante ionico, al mattino si segnala la presenza di nubi sparse che lasceranno rapidamente spazio a schiarite.

I venti soffiano deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza a mantenere la stessa direzione per l’intera giornata. Lo zero termico si colloca a 4150 metri, confermando la persistenza di aria mite in quota. Mari generalmente poco mossi, sia sul Basso Adriatico sia sul Canale d’Otranto.

Una settimana di stabilità prima di nuove evoluzioni

Il consolidamento dell’alta pressione garantisce dunque alla Puglia una fase di tempo stabile e asciutto, ideale per chi ha scelto di prolungare le vacanze nella settimana successiva a Ferragosto. Le giornate si presentano luminose e con temperature gradevoli, mentre la ventilazione mantiene l’aria relativamente fresca e priva di eccessiva umidità.

Gli esperti, tuttavia, invitano a monitorare gli sviluppi nella seconda parte della settimana, quando non si esclude un graduale indebolimento dell’anticiclone con possibili infiltrazioni di aria più instabile. Per ora, però, la Puglia può godere di un quadro meteorologico favorevole, con sole diffuso, mari generalmente tranquilli e condizioni ideali per vivere al meglio il mare e le città d’arte del territorio.

A cura di Michele Solatia.