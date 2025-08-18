Foggia. La Polizia Locale di Foggia rende noto il programma aggiornato dei controlli sul rispetto delle regole di sosta nelle principali vie cittadine. Come ormai da diversi mesi, l’attività di monitoraggio viene effettuata attraverso il sistema elettronico Street Control, una tecnologia che consente di individuare rapidamente i veicoli parcheggiati in maniera irregolare, rilevare infrazioni e migliorare la fluidità del traffico urbano.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire una maggiore sicurezza della circolazione, riducendo intralci e pericoli legati a soste non consentite; dall’altro, favorire un uso più corretto e ordinato degli spazi pubblici, soprattutto nelle zone più trafficate e in prossimità delle aree a maggiore afflusso di pedoni.

Cos’è lo Street Control

Lo Street Control è un dispositivo elettronico installato sui veicoli della Polizia Locale che permette di fotografare e registrare automaticamente le targhe delle auto parcheggiate in divieto o in sosta irregolare. Attraverso il collegamento immediato con le banche dati nazionali, il sistema verifica la regolarità del veicolo, la copertura assicurativa e la revisione. In pochi secondi è possibile quindi accertare più violazioni contemporaneamente, con una notevole riduzione dei tempi di controllo e un incremento dell’efficacia operativa.

Questa modalità consente inoltre di limitare la discrezionalità, perché la violazione viene documentata con un’immagine digitale che testimonia l’infrazione, garantendo trasparenza e tracciabilità dell’azione amministrativa.

Programmazione dei controlli della settimana

La Polizia Locale ha predisposto il calendario dei prossimi interventi, con l’indicazione delle date, delle fasce orarie e delle zone interessate.

Mercoledì 20 agosto 2025

Turno 08:00 – 14:00

Area di riferimento: Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso Pietro Giannone e Via della Repubblica (a partire dall’intersezione con Via Arpi).

Giovedì 21 agosto 2025

Turno 15:00 – 21:00

Area di riferimento: zona pedonale compresa tra Via Duomo e Via Arpi, oltre a Via Martire, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso Pietro Giannone, Via Giuseppe Matteotti e Viale Manfredi.

Venerdì 22 agosto 2025

Turno 08:00 – 14:00

Area di riferimento: Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso Pietro Giannone e Via della Repubblica (a partire dall’intersezione con Via Arpi).

Perché vengono intensificati i controlli

Le soste irregolari costituiscono una delle principali cause di rallentamenti e disagi nella mobilità cittadina. Auto lasciate in doppia fila, in prossimità degli incroci, sugli attraversamenti pedonali o nelle corsie preferenziali creano situazioni di pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni. Inoltre, nei pressi di scuole, ospedali e uffici pubblici, una sosta non autorizzata può ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso, con conseguenze potenzialmente gravi.

Il Comune e la Polizia Locale ribadiscono che la finalità non è quella di incrementare il numero delle sanzioni, ma di diffondere un comportamento più responsabile e rispettoso delle regole di convivenza civile. In quest’ottica, l’uso dello Street Control non rappresenta soltanto uno strumento repressivo, ma anche un deterrente che può contribuire a modificare le abitudini scorrette di guida e di parcheggio.

Informazioni e contatti

Per avere ulteriori dettagli sul funzionamento del sistema, sul calendario delle attività di controllo e sulle modalità di pagamento delle eventuali sanzioni, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia Locale di Foggia al seguente indirizzo:

👉 https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2025/03/10/street-control/