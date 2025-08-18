Arezzo, maltratta la madre disabile anche in ospedale: arrestato 37enne

Continuava a vessare e picchiare la madre, una donna di 65 anni affetta da gravi patologie invalidanti, nonostante il ricovero in ospedale. Per questo un professionista aretino di 37 anni è stato arrestato dalla polizia presso l’ospedale Santa Margherita di Cortona (Arezzo), su disposizione della procura.

Le indagini erano scattate dopo i numerosi ricoveri sospetti della vittima in diverse strutture sanitarie dell’Aretino. A seguito dell’ultimo trasferimento nel nosocomio cortonese, gli investigatori hanno installato un sistema di intercettazione audio-video direttamente nella stanza della paziente. Le registrazioni hanno confermato un quadro di violenze e maltrattamenti quotidiani da parte del figlio, che la colpiva con schiaffi e percosse durante le visite.

La sera del 14 agosto, dopo aver assistito in diretta all’ennesima aggressione, gli agenti sono intervenuti facendo irruzione nella stanza. L’uomo ha tentato di darsi alla fuga ma è stato immediatamente bloccato. Durante l’arresto ha opposto resistenza, costringendo gli agenti a ricorrere alle manette: per lui, oltre all’accusa di maltrattamenti in famiglia, è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 37enne si trova ora nella casa circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell’arresto.