Video privato di Stefano De Martino, il Garante ordina lo stop alla diffusione: indagini in corso

Roma, 18 agosto 2025 – Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con urgenza dopo la segnalazione di Stefano De Martino riguardo alla circolazione in rete di filmati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione della sua compagna, Caroline Tronelli.

Secondo quanto emerso, gli hacker sarebbero riusciti a violare le telecamere a circuito chiuso della casa della giovane, riprendendo momenti di vita quotidiana e privata della coppia. Tali contenuti, dal carattere personale e intimo, sarebbero poi finiti in circuiti online, inclusi gruppi su WhatsApp e Telegram, nonché su un sito straniero successivamente oscurato.

La decisione del Garante

Il Garante ha ordinato l’immediata e definitiva limitazione del trattamento dei filmati, vietandone la diffusione e avvertendo circa il carattere illecito di qualsiasi ulteriore condivisione. Contestualmente, è stata avviata un’istruttoria per accertare le responsabilità dell’accaduto, con la possibilità di adottare provvedimenti correttivi e sanzionatori.

L’Autorità ha ribadito che la divulgazione di contenuti riguardanti la sfera intima di una persona, anche se si tratta di personaggi pubblici, rappresenta una violazione gravissima, in grado di arrecare un danno irreparabile alla dignità e alla vita privata dei soggetti coinvolti.

La ricostruzione dei fatti

A rendere nota la vicenda è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che su Affari Italiani ha parlato di un “atto di violenza inaudita”. Secondo quanto riportato, l’intrusione informatica avrebbe coinvolto più abitazioni, con flussi video caricati su profili riconducibili a server esteri. Nel caso specifico, tra le immagini sottratte figurerebbero anche momenti della quotidianità di De Martino e Tronelli, dalla normale vita domestica a situazioni di particolare riservatezza.

Al momento non è chiaro se gli autori dell’attacco informatico fossero intenzionati a colpire la coppia o se l’episodio rientri in un fenomeno più ampio di hackeraggio di sistemi di videosorveglianza domestica. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per risalire ai responsabili.

Un danno umano oltre che mediatico

La vicenda ha acceso i riflettori sul delicato tema della sicurezza digitale e della tutela della privacy. Come ricorda il Garante, anche figure pubbliche hanno diritto alla riservatezza e la violazione di tale diritto può generare conseguenze profonde, non solo in termini legali ma anche psicologici e sociali.

Per De Martino e la nuova compagna, già al centro dell’attenzione della cronaca rosa, si tratta di una ferita che va oltre la notorietà, toccando la sfera più intima e privata, improvvisamente resa oggetto di un’attenzione morbosa e illecita.