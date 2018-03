Di:

Unifg, "nessuna irregolarità prove ammissione CdL attività motorie"

Foggia – SI sono svolte stamane, martedì 18 settembre 2012, lein Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di Foggia. Le operazioni di svolgimento dei test di ammissione si sono concluse senza alcuna irregolarità presso l’Aula Magna dell’Ateneo foggiano, sita in via Caggese 1 – Foggia.99 i posti disponibili per i cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 10 i posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero, 1 posto riservato ai candidati di nazionalità cinese e 20 posti riservati ad atleti agonisti di alto livello.Anche per ledi questa mattina l’Università di Foggia ha rispettato tutte le misure di sicurezza adottate per garantire il regolare svolgimento delle prove di accesso. I partecipanti sono stati sottoposti a rigidi controlli durante le fasi di identificazione e assegnazione del posto.Redazione Stato