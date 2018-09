Antonio Leone Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Di:

“L’elezione all’unanimità dell’ On. Antonio Leone a Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è motivo di orgoglio per il sistema delle imprese e per l’intero territorio della provincia di Foggia.”

“Sono certo – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – che il Presidente Antonio Leone saprà svolgere anche questo nuovo incarico con la competenza e la professionalità di sempre, unite all’alto profilo istituzionale che ha costantemente contraddistinto il suo impegno al servizio del Paese”.

“Formulo all’On. Antonio Leone gli auguri più calorosi di buon lavoro di Confindustria Foggia e miei personali – ha concluso il Presidente Rotice – con la gioia e la consapevolezza che ancora una volta la Capitanata si è affermata nello scenario nazionale”.