Mattinata, 18 settembre 2018. Tenutasi ieri sera a Mattinata l’Assemblea Pubblica alla presenza degli operatori del 118, la direzione generale dell’ASL, l’USB e le personalità politiche. Al centro della discussione (e della protesta che da giorni ormai si prolunga a Mattinata) il problema dell’internalizzazione dei volontari del 118 presso la Sanitaservice, da sette mesi senza stipendio. Obiettivo della protesta è di superare le problematiche delle associazioni di volontariato che vanno a discapito solo ed esclusivamente degli operatori e dell’efficienza del servizio: «Il nostro scopo è la stabilizzazione (già saltata lo scorso giugno), speriamo il consiglio regionale provveda in tempi rapidi. Noi nel frattempo continueremo la nostra protesta, sempre nel rispetto e continuando a fare il nostro servizio, perché per noi il diritto alla salute è la cosa più importante.»

Un primo passo verso la soluzione parrebbe stia per compiersi, come affermato dal Direttore Generale dell’ASL Foggia Vito Piazzolla il quale, come più volte ribadito nel corso dell’assemblea, sta provvedendo alla risoluzione di una criticità che dura da anni e di cui i responsabili sono le precedenti amministrazioni: «L’azienda sta mettendo in atto delle soluzioni in una fase transitoria. Verrà indetta una nuova gara, una gara ponte che traghetterà il sistema attuale verso quello di centralizzazione regionale. Ci auspichiamo, e controlleremo e vigileremo, che i nuovi gestori siano persone affidabili e valuteremo anche il tipo di contrattualistica.»

Intervento deciso anche dell’USB (Unione sindacale di base) che in questi giorni sta visitando le varie zone dove gli operatori sono in protesta e che parla di “ricatto occupazionale”.

fotogallery Chiara Piemontese

Tra le personalità politiche presenti che sono intervenute anche Giandiego Gatta (FI), il quale ha criticato profondamente una “gestione che crea figli e figliastri”, e l’onorevole Antonio Tasso (M5S): «Ho provato a dare rilevanza alla vertenza portandola anche in parlamento. Da parte mia terrò molta attenzione su questa questione e mi auguro di tenervi al mio fianco come interlocutori, anche a Roma. Io sarò con voi sempre.»

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 18 settembre 2018