In Puglia le riprese del film “Un’avventura”

Bari. Una commedia romantica con il ritmo del musical, è quanto promette il film “Un’avventura” diretto dal regista Marco Danieli (premiato con il David di Donatello come Miglior Regista Esordiente nel 2017) che, da venerdì 14 settembre per tre settimane fino al 5 ottobre, si sta girando in Puglia tra Lecce, Francavilla, Tiggiano e Tricase. Interpreti principali della vicenda sono gli attori Michele Riondino e Laura Chiatti, ad affiancarli Valeria Bilello.

Anni ‘70. Giovane e ribelle, Francesca (Laura Chiatti) ha girato il mondo seguendo l’onda della liberazione sessuale. Quando torna al paesello natio, è una persona completamente diversa dalla ragazzina dalle bionde trecce e gli occhi azzurri che ricordava il suo vicino di casa Matteo (Michele Riondino), da sempre innamorato di lei. Il romantico percorso che Matteo intraprende per conquistare Francesca diventa la scusa per ripercorrere, attraverso spettacolari coreografie e una delicata regia, i più grandi successi musicali di Battisti e Mogol.

Prodotto dalla Società Fabula Pictures srl in coproduzione con Lucky Red srl e Rai Cinema, il film è realizzato con il sostegno di Apulia Film Commission.